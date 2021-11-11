Фронт национального сопротивления намерен бить талибов их же оружием

Группа вооружённых людей в провинции Лагман на востоке Афганистана объявила о начале борьбы против движения «Талибан» (запрещено в РФ).

В видеообращение в поддержку Фронта национального сопротивления (ФНС) обнародованного в среду в афганском сегменте социальных сетей, говорится, что вооруженная группа выступает в поддержку ФНС во главе с Ахмадом Масудом.

«Моджахеды и борцы за право и свободу начали партизанские действия и бои в провинции Лагман, чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации», - говорится в обращении.

Накануне о своей поддержке ФНС объявила вооруженная группа в провинции Кабул.

Более двух недель талибы, неся большие потери, пытались штурмом захватить единственную непокоренную провинцию - Панджшер. Позже они заявили о захвате долины.

Однако представители антиталибовского Фронта национального сопротивления утверждают, что радикалам с помощью пакистанской авиации удалось овладеть лишь главным ущельем Панджшера, все 23 других ущелья региона находятся под контролем Фронта.