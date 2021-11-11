Белорусские новости (Белоруссия): Лукашенко использует польские «Леопарды» для политических спекуляций

Александр Лукашенко не исключил, что переброска Польшей к границам с Белоруссией танков связана не с проведением «плановых учений», а для борьбы с мигрантами. Эксперт оппозиционного белорусского издания рассматривает эту историю в другом ключе — что в военном плане Минск может сегодня противопоставить польским «Леопардам».

Учения польской армии у белорусских границ удачно вписались в антизападную риторику официального Минска.

Александр Лукашенко пытается использовать обострение отношений со странами НАТО для решения проблем, связанных с удержанием власти, отношениями с Кремлем. В этом контексте стоит рассматривать и заявление Лукашенко по поводу переброски польских танков на ближние подступы к границам Белоруссии.

"С нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков "Леопард". Наверное, вы удивитесь такому. Но как танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска к нашим границам. Читай, границам Союзного государства. Мы это все видим", - заявил Лукашенко в конце октября, встречаясь в Минске с генеральным прокурором России Игорем Красновым.

"Мы еще подождем некоторое время, предупредим их, а потом у нас есть что придвинуть ближе к границам. И у нас, и тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны. Мы знаем, чего они хотят", - резюмировал Лукашенко.

У поляков - всего лишь плановые учения

Можно предположить, что непосредственным поводом для такого демарша стало прозвучавшее в эфире телеканала TVP-Info сообщение министра обороны Польши Мариуша Блащака об отправке на учения c запада на восток страны, в район города Бяла-Подляска, 700 военнослужащих 10-й бронетанковой бригады с техникой.

Информацию главы военного ведомства подтвердил пресс-секретарь 11-й бронекавалерийской дивизии, в состав которой входит 10-я бронетанковая бригада, майор Артур Пиньковски. Он особо подчеркнул, что это плановые учения.

Однако, как видим, глава белорусского политического режима предложил свою трактовку этого передвижения войск в соседней стране. Чем вольно или невольно обострил и без того непростую ситуацию в отношениях с Варшавой. Причем налицо попытка ввязать в этот кризис и Москву.

По мнению некоторых комментаторов, нельзя исключать, что особо раздражающим фактором для белорусского руководства стал не сам факт переброски частей 10-й бронетанковой бригады к нашей границе, а то обстоятельство, что на их вооружении находятся танки немецкого производства Leopard-2A4. Они, несмотря на солидный возраст, являются серьезными противниками для Т-72Б. Эти ветераны, созданные еще в СССР, до сих составляют основу танкового парка вооруженных сил Белоруссии.

Варшава укрепляет восточные рубежи

Еще в 2002‒2003 годах Польша практически безвозмездно (оплатив только транспортные расходы) получила от Германии 128 танков Leopard-2A4 и 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) BpZ-2. В 2014‒2015 годах, заплатив 181,3 миллиона евро, Варшава купила у ФРГ 105 более современных танков Leopard-2A5, еще 14 Leopard-2A4 и 18 БРЭМ BpZ-2.

Теперь в Польше реализуется программа модернизации всех 142 танков Leopard-2A4 до уровня Leopard-PL, близкого по своим характеристикам к танкам Leopard-2A6, состоящим на вооружении Бундесвера. Программа должна завершиться в 2023 году.

На этом фоне позиции белорусских танковых частей выглядят явно проигрышными. К указанному сроку количество в них Т-72Б, равноценных по боевым качествам "немцам", вряд ли достигнет трех десятков.

Если при начале закупок танков Leopard военно-политическое руководство в Варшаве предпочитало не называть противника, против которого их намечалось использовать, то события на Украине прояснили ситуацию. В конце апреля 2017 года Министерство национальной обороны Польши обнародовало планы переброски двух батальонов, оснащенных современными танками Leopard-2A5, для укрепления войск на восточной границе страны.

Как отметил начальник генштаба польской армии Лешек Суравски, такое решение принято из-за новой ситуации в сфере безопасности, порожденной конфликтом в Украине и недостаточностью на этом фоне оборонного потенциала в восточной части государства.

А в 2018 году тогдашний министр обороны Польши Анатолий Мацеревич заявил, что согласно новой стратегии обороны самые боеспособные образцы военной техники Войска Польского, включая танки, будут передислоцированы на восток, "чтобы предотвратить вторжение противника в Польшу".

Чтобы реализовать эту стратегию, в мае прошлого года минобороны Польши объявило тендер на закупку 31 автопоезда-танковоза с опцией последующей закупки еще 78 единиц такой автотехники. Согласно техническим требованиям Войска Польского, эти танковозы должны иметь грузоподъемность не менее 60 тонн, чтобы обеспечить перемещение на восток именно танков типа Leopard. Поставки автопоездов польским военным намечается завершить до октября 2026 года.

Независимые эксперты делают вывод, что нынешние польские учения с переброской танковых частей на границу с Белоруссией не несут сиюминутной угрозы для нее. Хотя это выглядит составной частью долгосрочной оборонной стратегии Варшавы.

Но ведь подготовка к возможному противоборству с ее войсками является основным содержанием боевой учебы белорусской армии с момента вступления Польши в НАТО. Так что если наши военные не тратили время зря (а руководство Белоруссии постоянно убеждает нас в этом), то варианты ответных мер на любые поползновения коварных соседей уже давно должны были быть готовы и отработаны.

Таким образом, нынешнее заявление Лукашенко о миграционном кризисе как о поводе для переброски польских танков Leopard к нашим границам (и необходимости жестких ответных шагов) имеет все признаки конъюнктурного пиара.

Пиаровские игры

При этом стоит отметить, что поляки, перебрасывая сейчас танки, в определенном смысле делают Лукашенко подарок. Когда в стране достаточно напряженная экономическая обстановка из-за санкций Запада, сложная политическая ситуация, главе режима удобно, сославшись на внешнего врага, потребовать от правящей элиты консолидации и верности, более эффективной и напряженной работы.

А простым гражданам вождь может показать "истинное лицо агрессивных соседей", которые, мол, не только имеют давние территориальные претензии к Белоруссии, но и готовы силой отнять ее западные земли. По этим причинам население должно терпеливо принимать нынешние и грядущие экономические трудности. Пока идет гибридная война, но в перспективе, убеждает электорат Лукашенко, коварный враг может превратить ее в реальный военный конфликт.

Ну а старшему партнеру по Союзному государству он в очередной раз дает понять, кто защищает Москву от натовских танков с западного стратегического направления.

Таким образом, не представляющее собой реальной угрозы появление польских "Леопардов" на учениях у белорусской границы Лукашенко очевидно использует в пиаровских целях, решая задачу удержания власти в сложной ситуации.

Александр Алесин