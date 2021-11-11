Новая штурмовая винтовка сил специального назначения бундесвера.

В последние годы спецназ бундесвера постоянно настаивал на необходимости оружейной системы, приспособленной под его нужды. По итогам проведенного конкурса с начала 2019 г. в части сил специального назначения (СпН) сухопутных войск и ВМС Германии начала поступать новая штурмовая винтовка. Модель получила обозначение G95K с приставкой "легкая" (StuGew SpezKr Bw, le).

Штурмовая винтовка G95 "легкая"

Конкурс, объявленный 11 января 2017 г. Федеральным ведомством по вооружению, информационным технологиям и использованию бундесвера (BAAINBw), завершился победой модели HK416A7 производства немецкой компании "Хеклер и Кох" (Heckler & Koch GmbH). Новое оружие заменит винтовку G36KA4, используемую силами СпН Германии в настоящее время.

Новая штурмовая винтовка: требования

Согласно профильным СМИ, немецкие командос в основном были довольны своей G36KA4. Тем не менее, командование сил специального назначения (KSK) сухопутных войск неоднократно требовало специального оружия.

"Легкая штурмовая винтовка спецназа - приоритетный ремесленный инструмент военнослужащих коммандос. Он должен быть точным, надежным и легким, иметь возможность дополняться прицельным модулем и иметь эффективное поглощение демаскирующих признаков",

- так заявлялось на симпозиумах по вооружениям относительно основных параметров новой оружейной системы.

Первичный список

Перед началом тендера Федеральное ведомство, как организатор, обобщило и опубликовало ряд конструктивных особенностей, которым должен соответствовать образец. (Подробное описание требований к эксплуатационным характеристикам оружия бундесвер предоставил позднее, уже участникам соревнования.)

Калибр НАТО 5.56 мм x 45. Тем самым для профильной винтовки сил СпН прекращались спекуляции о коротком патроне или среднем калибре. Аналогично, на момент проведения тендера снимался вопрос о "тяжелой" штурмовой винтовке калибра 7,62 мм x 51. Эту роль KSK закрепило за моделью G27.

Винтовка G27

Максимальный общий вес винтовки без магазина и оптики менее четырех кг.

Точность стрельбы состоящими на вооружении боеприпасами менее 12 см на 100м.

Полная автоматика за счет отвода пороховых газов. Тендер требовал возможности непрерывной стрельбы и/или стрельбы очередями. В отношении дополнительных конструкционных деталей (газо-поршневая система с коротким или длинным ходом и пр.) спецификации не устанавливались.

Пригодность к использованию как с правой, так и с левой руки. В последние годы почти все производители следуют этому подходу, что привело к многочисленным вариантам популярной во многих западных странах архитектуры AR-15.

Демпфер сигнатур. Компенсатор для поглощения звука выстрела и гашения дульного пламени стал для сил СпН одним из основных, значащих и определяющих требований.

Планки по стандарту STANAG 4694 на цевье и в верхней части оружия. Речь шла о планке аксессуаров НАТО (NATO Accessory Rail), или в нынешней версии планке Пикатинни. Вместе с тем, заказчик не отказывался от размещения в нужном месте на оружии HKey- или аналогичной системы, с короткими направляющими (для снижения общего веса).

Максимальная длина без глушителя 900 мм. Тем самым новая штурмовая винтовка ориентировалась на внешние размеры карабина M4.

Во-первых, максимальная длина в пределах одного метра не мешает размещению личного состава с оружием в любом транспортном средстве. Во-вторых, заданный размер гарантировал длину ствола около 14,5 дюймов (368 мм). Поставщик мог бы выбрать схему компоновки "Буллпап" (Bullpup), которая позволила бы увеличить ствол до 20 дюймов. В любом случае в сравнении с 318 мм модели G36KA4 новая штурмовая винтовка получала ствол на 50 мм длиннее.

Военнослужащий СпН бундесвера с винтовкой G36KA4

Пригодность к использование без ограничений функциональности в районах с климатическими категориями A1-3, B1-3, C0-2 и M1-3 согласно STANAG 4370. Иначе, оружие должно функционировать в жарких и сухих, жарких и влажных, холодных и морских климатических зонах.

Срок службы ствольной коробки не менее 30 тыс. выстрелов. Срок службы ствола не менее 10 тыс. выстрелов. По мнению экспертов, эти требования показывают заинтересованность KSK в надежном оружии. С высокой вероятностью ожидалось появление требований к тяжелым стволам.

Наличие дополнительных принадлежностей: лазерного модуля, тактического фонаря и другого носимого оборудования. Заявитель предлагает весь совокупный пакет. При этом, аксессуары и устройства для их монтажа (например, подствольного гранатомета) не должны отрицательно влиять на функционал оружия.

Дополнительные критерии оценки

По мнению экспертов, ряд требований, которые могли стать дополнительными критериями оценки, в условиях тендера не указывался.

В частности, согласно более ранним немецким документам все операции по заряжанию стрелкового оружия требуется проводить в его безопасном состоянии. Производители ориентируются на это и, как правило, предлагают такую опцию, если она недоступна в серийной версии.

Выполнение "пляжного" теста (Over the Beach, OTB). Тест демонстрирует возможность оружия, находившегося под водой, вести безопасную стрельбу немедленно после всплытия. Качество, которое является решающим для амфибийных операций.

Пляжный тест

Другим, ключевым требованием к оружию стало то, что новая штурмовая винтовка сил СпН должна соответствовать единой концепции оперативной эксплуатации последних поступивших на вооружение бундесвера систем оружия. В частности это подразумевает, что приемы ее применения в боевой обстановке необходимо максимально приблизить к приемам владения моделями G27 и G36. Как вариант, предлагалось сохранить удачную эргономику более ранних моделей. Например, оставить в диапазоне 45 градусов перевод рычага селектора огня при снятии оружия с предохранителя.

Не определялось

По мнению специалистов, не менее интересным было то, чего тендер не требовал и не определял.

В частности, отсутствовали замечания относительно архитектуры AR-15. Архитектура AR-15 хотя и считается эргономичной, но оставляет потенциал оптимизации, особенно в отношении двухсторонней работоспособности. Однако, некоторые современные конструкции, такие как FNSCAR, SIG MCX или CZ BREN подхватывают функциональные возможности архитектуры AR-15.

Никакой мультикалиберности. В отношении этого качества, согласно оценкам, имеются свои "За" (гибкость) и "Против" (более высокие логистические расходы). В последние годы важным контраргументом стала безопасность стрелка. Так, стрелок из мультикалиберной винтовки в спешке из-за невнимательности может снарядить магазин "ошибочными" патронами. Это приведет, по меньшей мере, к задержке оружия и потере времени.

Возможность замены ствола на уровне пользователя. Тендер этого не требовал, но и не исключал подобной функциональности. При необходимости, она позволяет заменять более длинный ствол более коротким различными способами. В дополнение к обычным решениям (например, FN SCAR, ARX-160, SIGMCX), возможно использование быстросменных стволов (например, AUG, RS556) или, при архитектуре AR-15, снова вернуться к сменным верхним частям ствольной коробки (upper).

Винтовка FN SCAR

Конкурс и его результаты

Федеральное ведомство (BAAINBw) запустило проект "Новая штурмовая винтовка для сил СпН бундесвера" 11 января 2017 г.

Согласно условиям конкурса кандидаты предоставляли по пять образцов своей продукции для первичных оценочных испытаний в 91 военно-техническую службу (WTD 91) в г. Меппен (Meppen). В последующем победитель передает заказчику еще 40 единиц изделия для проведения приемочных испытаний и вынесения решения о закупке серийных образцов. Общий объем поставки серийных изделий определен в количестве 1705 шт. В целом на проект выделялось 11 млн. евро.

По оценкам экспертов оружейного рынка, относительно доступный объем сделал заказ интересным не только для крупных системных домов. Претендентами могли стать любые сертифицированные по ISO 9000 оружейные компании. При этом, их годовой объем продаж должен был составлять более одного миллиона евро, а также требовалось соответствие прочим юридическим, экономическим, финансовым, техническим и профессиональным критериям эффективности.

Участники

Свой интерес к тендеру продемонстрировали в общей сложности пять производителей оружия, компании Haenel, Heckler&Koch, совместно Rheinmetall и Steyr Mannlicher, SIG SAUER и Colt Canada. Поскольку последний кандидат образцов продукции для оценочных испытаний не представил – заказчик делал свой выбор из четырех вариантов.

Испытания проводили специалисты 91 военно-технической службы и командования сил специального назначения. Критически важными требованиями при отборе стали точность стрельбы, надежность оружия, снижение оптических и акустических сигнатур, а также безопасность модели.

В частности, при проверке безопасности проводился тест на предрасположенность винтовки к внезапному выстрелу при подаче патрона. Как правило, причинами такого явления становятся загрязнение или некачественные боеприпасы. Среди минимальных последствий: раздутие ствола или ранение стрелка.

Победителем стала немецкая компания "Хеклер и Кох" (H&K), г. Оберндорф, земля Баден-Вюртемберг, которая участвовала в конкурсе с нестандартным продуктом, моделью HK416A7.

Новая штурмовая винтовка HK416A7

Уже закупаемая французскими и норвежскими вооруженными силами и используемая разнообразными силами СпН модель HK416 прошла специальную адаптацию для данного тендера.

Полноразмерное представление G95K

Опубликованные ТТХ G95K (HK416A7)

Принцип работы автоматики Газо-поршневая система с коротким ходом, затвор с поворачивающейся головкой Калибр 5,56 мм х 45 Емкость магазина 30 патронов Скорострельность 850 выстрелов / мин. Длина ствола 14,5″: 368 мм Общая длина (плечевой упор max./min) HK416 14,5″: 893/797 мм Длина компенсатора 130 мм Вес (неснаряженной) HK416 14,5″: 3 490 г В отличие от версии HK416A5 модифицированы цевье, покрытие ствольной коробки и архитектура предохранителей.

Новое Slim Line цевье получило HKey интерфейс на три и девять часов, а также планки Пикатинни на двенадцать и шесть часов. Эти элементы в новой модели могут сниматься без инструментов, что позволяет значительно упростить и ускорить разборку оружия для чистки и ремонта.

Модифицированное цевье

Керамическое керакотовое (Ceracote) покрытие обеспечивает высокую степень защиты от коррозии и истирания. Вариант A7 не черный. Он покрыт краской "Flat Dark Earth", которая уменьшает нагревание оружия на солнце и улучшает его оптическую маскировку.

Решающим изменением модели HK416A7 специалисты называют новую архитектуру предохранителей. В отличие от винтовок AR-15, чтобы перевести оружие в разблокированное состояние достаточно предохранительный рычаг вместо обычных 90 градусов перевести только на 45. Фиксатор для работы в режим непрерывного огня теперь находится на 90 градусах. Для личного состава, привыкшего к использованию винтовки G36, такое решение не требует переподготовки при переходе на HK416A7.

Михаель ФИДЛЕР

По заявлению Михаеля ФИДЛЕРА (Michael FIEDLER), руководителя военного отдела компании H&K журналу "Europäische Sicherheit & Technik" 45-гардусный предохранитель был целевым критерием тендера:

"Это означало, что производителям необходимо выполнить это требование без доплаты. Мы рады, что наша команда справилась с этим критерием в течение короткого времени. …Внедрение известной от винтовки G36 архитектуры предохранения в HK416A7 является хорошим примером. Внешне это кажется незначительным изменением, но оно имеет решающее значение для войск. Солдаты проводят бесчисленные часы по отработке определенных действий и привыкают к особенностям эргономики. Это же они получают в новой штурмовой винтовке для специальных сил. Длительная и дорогостоящая переподготовка «мышечной памяти» не требуется. Переход на новую винтовку может пройти понятно и легко."

Предохранители

Принадлежности

К новой системе оружия определен обширный набор принадлежностей: прицельные устройства, магазины большой емкости, сошка, 40 мм подствольный гранатомет, лазерный прицел, устройство подсветки цели, а также переносные ремни, чехлы и набор для чистки.

По согласованию с заказчиком, часть аксессуаров вернулась проверенными временем устройствами, которые использовались силами СпН бундесвера в операциях. Так, в качестве прицельного приспособления KSK выбрало коллиматорный прицел EOTech, а командование силами СпН ВМС – коллиматорный прицел AimPoint. Оба прибора с модулем увеличения. Отличия объясняются различной философией специальных сил, а также требованием водонепроницаемости при передвижении коммандос под водой для ВМС.

Коллиматорный прицел EOTech

В качестве сошки намечено использовать уже поставляемую для G29 сошку Atlas. Считается, что она сочетает надежность и устойчивость с малым весом. Запасной прицел и эргономичная передняя рукоятка будут изготавливаться американской компанией Magpul.

Лазерный модуль Для боя в темноте или в сумерках, а также и для точного прицеливания днем каждую штурмовую винтовку G95K планируется оснастить пакетом лазерных устройств. Пакет включает видимый и инфракрасный лазерные прицелы, а также маркер цели и обычную подсветку.

В качестве видимой подсветки цели намечено использовать специальные фонари, которые выбираются, исходя из условий обстановки. При этом, впервые различные устройства пакета отделены друг от друга. Благодаря общему кабельному коммутатору они могут управляться по желанию. Таким образом, оружие становится гибким. Новая штурмовая винтовка может комплектоваться согласно предстоящему заданию.

Подствольный гранатомет Подствольный гранатомет калибра 40 мм считается сильным огневым элементом, который значительно дополняет возможности нового оружия. Он должен применяться как с винтовки, так и в демонтированном состоянии в комплекте с соответствующими принадлежностями. В результате, подствольный гранатомет становится либо индивидуальным дополнение к штурмовой винтовке, либо дополнительным средством поражения группы СпН.

Гранатомет обеспечивается гранатами 40 мм x 46 низкой скорости и прицелом AG40-2, уже находящимся в эксплуатации и значительно улучшающим прицельную точность.

Реализация проекта

Согласно публикациям, закупка оптики, оптроники и подствольного гранатомета выделены в отдельный проект. В результате итоговая сумма заказа на поставку 1745 винтовок, по 10 магазинов на винтовку, принадлежностей и учебного комплекта составил сумму значительно меньшую выделенных 11 млн. евро. Договор на поставку с компанией "Хеклер и Кох" подписан 11 октября 2017 г.

После подписания договора с ноября 2017 г. начались приемные технические испытания оружия в WTD 91, а также тактические испытания в частях СпН. Согласно условиям конкурса, для этой цели производитель передал заказчику первые 40 ед. оружия.

Тестирование в Канаде

В ходе тактических испытаний проверялись функциональность и надежность в холодных, жарких и влажных, жарких и сухих климатических условиях. Кроме того, тактические тесты дали возможность предложить дополнительные усовершенствования оружия. Эти дополнения в конструкцию будут реализованы в ходе дальнейшей работы над проектом в сотрудничестве с производителем.

Полевые испытания в зоне холодного климата состоялись в феврале 2018 г. в Канаде. При этом, "оружие получило как термические, так и механические нагрузки в суровых условиях окружающей среды". Отмечается, что изделие пережило экзамен с "выдающимся" результатом. Типовые сценарии применения сил СпН в арктической зоне позволили получить ценный опыт в отношении приемов обращения с новой моделью. Полевые испытания в жаркой климатической зоне состоялись в третьем квартале 2018 г.

Холодный термический тест

Как отмечают эксперты, если в конце полевого теста заказчик подтвердит удобство использования штурмовой винтовки без ограничений, подрядчик сможет приступить к серийному производству. Установленные в рамках полевых испытаний улучшения, насколько возможно, пойдут в серию.

Начало серийной поставки базового оружия с комплектом принадлежностей запланировали на январь 2019 г. Поставка всего объема штурмовых винтовок должна завершиться к 2020 г.

Срок службы штурмовой винтовки G95K в настоящее время определен в 12 лет. По истечению половины срока состоится исследование требуемой степени регенерация для каждого отдельного изделия. Там, где это необходимо, новое оружие закупается у производителя. Образцы, пригодные к продолжению эксплуатации, подвергаются капитальному ремонту.

Таким образом, бундесвер в течение последних двух лет практически завершил первый этап проекта "Новая штурмовая винтовка для сил специального назначения". Победившая модель получила обозначение G95K "легкая". Поставка серийных образцов пройдет в течение 2019 г. в объеме 1705 шт. Общая сумма затраченных на проект средств составила меньше первоначально запланированных 11 млн. евро.

Согласно публикациям в профильных СМИ, в 2019 г. в ВС Германии поступит еще одна новая штурмовая винтовка. Она станет системной и заменит модель G36, состоящую на вооружении в качестве стандартного длинноствольного оружия немецкой армии.

Видео. Сравнение характеристик штурмовых винтовок AR15, HK416 и автомата "Калашникова"

По материалам журнала "Europäische Sicherheit & Technik"