The National Interest (США): у 90% российских летчиков есть «боевой опыт»

С 2005 по 2018 год Москва почти удвоила свои военные расходы. Российские летчики многому научились в недавних конфликтах: на сегодняшний момент более 90% из них уже имеют боевой опыт. Сейчас российские ВВС также проводят учебные операции на истребителях МиГ-31 в Арктике — так что российские пилоты бороздят не только небеса над сирийской пустыней.

Российские летчики многому научились в недавних конфликтах – на сегодняшний момент более 90% из них уже имеют хотя бы некоторый боевой опыт

Даже самый продвинутый и эффективный самолет в мире хорош ровно настолько, насколько хорош пилот за его штурвалом. Что касается боевой авиации, то латинская фраза Si vis pacem, para bellum - хочешь мира, готовься к войне - как нельзя актуальна. Без ученья нет уменья, и ровно поэтому многие страны заводят учебные эскадрильи для имитации условного противника.

Но верно и то, что никакие учения не заменят боевого опыта.

В прошлом году журнал "Экономист" (The Economist) сообщил о десятилетии реформ в российской армии. С 2005 по 2018 год Москва почти удвоила свои военные расходы. Но еще важнее, что российские летчики - как и их американские коллеги - многому научились в недавних конфликтах: на сегодняшний момент более 90% из них уже имеют хотя бы некоторый боевой опыт.

Более опытные же летчики уже совершили свыше 400 боевых вылетов, сообщил в воскресенье министр обороны России генерал Сергей Шойгу в прямом эфире телеканала "Россия-1".

"Более 90% летчиков имеют боевой опыт, причем некоторые из них совершили 100 боевых вылетов, а другие - свыше 400, и это, конечно, совсем другая армия", - сказал Шойгу в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" в ответ на расспросы журналиста Павла Зарубина.

Реформирование и модернизация российской армии стали для Москвы главным приоритетом. Де-факто Сирия стала полигоном - причем как для новых российских платформ вроде основного боевого танка (ОБТ) Т-14 "Армата", так и для личного состава. Военное вмешательство России в сирийскую гражданскую войну началось в сентябре 2015 года по официальному запросу сирийского правительства о военной помощи в борьбе с повстанческими группировками.

Поначалу вмешательство ограничивалось ударами российской авиации с базы Хмеймим по целям на северо-западе Сирии. Российские налеты были нацелены против вооруженных группировок и противников сирийского правительства - Сирийской национальной коалиции, "Исламского государства Ирака и Леванта / Сирии" (ИГИЛ)*, Фронта ан-Нусра* (ответвление "Аль-Каиды"* в Сирии) и Армия завоевания (Джейш аль-Фатх)*.

Шойгу в интервью отметил, что все командиры всех уровней - полка, бригады, дивизии и армии - а также командиры военных округов и начальники штабов, вплоть до командиров батальонов, получили опыт участия в сирийской операции.

Наконец, российские ВВС продолжают патрулировать границы над нейтральными водами Черного, Балтийского и Баренцева морей, а также над Японским морем и даже вблизи территории США в районе Берингова пролива.

В этом году российские ВВС проводят учебные операции на истребителях МиГ-31 в Арктике - так что российские пилоты бороздят не только небеса над сирийской пустыней. Патрулирование над нейтральными водами вошло в рутину, но, поскольку Россия хочет мира, она плотно готовится к войне.

* Запрещенные в России террористические группировки

Питер Сучу (Peter Suciu)