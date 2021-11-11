Войти
ИноСМИ

The National Interest (США): у 90% российских летчиков есть «боевой опыт»

523
0
0
Летчик у российского транспортно-штурмового вертолета МИ-8АМШТ на аэродроме "Хмеймим" в Сирии
Летчик у российского транспортно-штурмового вертолета МИ-8АМШТ на аэродроме "Хмеймим" в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

С 2005 по 2018 год Москва почти удвоила свои военные расходы. Российские летчики многому научились в недавних конфликтах: на сегодняшний момент более 90% из них уже имеют боевой опыт. Сейчас российские ВВС также проводят учебные операции на истребителях МиГ-31 в Арктике — так что российские пилоты бороздят не только небеса над сирийской пустыней.

Российские летчики многому научились в недавних конфликтах – на сегодняшний момент более 90% из них уже имеют хотя бы некоторый боевой опыт

Даже самый продвинутый и эффективный самолет в мире хорош ровно настолько, насколько хорош пилот за его штурвалом. Что касается боевой авиации, то латинская фраза Si vis pacem, para bellum - хочешь мира, готовься к войне - как нельзя актуальна. Без ученья нет уменья, и ровно поэтому многие страны заводят учебные эскадрильи для имитации условного противника.

Но верно и то, что никакие учения не заменят боевого опыта.

В прошлом году журнал "Экономист" (The Economist) сообщил о десятилетии реформ в российской армии. С 2005 по 2018 год Москва почти удвоила свои военные расходы. Но еще важнее, что российские летчики - как и их американские коллеги - многому научились в недавних конфликтах: на сегодняшний момент более 90% из них уже имеют хотя бы некоторый боевой опыт.

Более опытные же летчики уже совершили свыше 400 боевых вылетов, сообщил в воскресенье министр обороны России генерал Сергей Шойгу в прямом эфире телеканала "Россия-1".

"Более 90% летчиков имеют боевой опыт, причем некоторые из них совершили 100 боевых вылетов, а другие - свыше 400, и это, конечно, совсем другая армия", - сказал Шойгу в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" в ответ на расспросы журналиста Павла Зарубина.

Реформирование и модернизация российской армии стали для Москвы главным приоритетом. Де-факто Сирия стала полигоном - причем как для новых российских платформ вроде основного боевого танка (ОБТ) Т-14 "Армата", так и для личного состава. Военное вмешательство России в сирийскую гражданскую войну началось в сентябре 2015 года по официальному запросу сирийского правительства о военной помощи в борьбе с повстанческими группировками.

Поначалу вмешательство ограничивалось ударами российской авиации с базы Хмеймим по целям на северо-западе Сирии. Российские налеты были нацелены против вооруженных группировок и противников сирийского правительства - Сирийской национальной коалиции, "Исламского государства Ирака и Леванта / Сирии" (ИГИЛ)*, Фронта ан-Нусра* (ответвление "Аль-Каиды"* в Сирии) и Армия завоевания (Джейш аль-Фатх)*.

Шойгу в интервью отметил, что все командиры всех уровней - полка, бригады, дивизии и армии - а также командиры военных округов и начальники штабов, вплоть до командиров батальонов, получили опыт участия в сирийской операции.

Наконец, российские ВВС продолжают патрулировать границы над нейтральными водами Черного, Балтийского и Баренцева морей, а также над Японским морем и даже вблизи территории США в районе Берингова пролива.

В этом году российские ВВС проводят учебные операции на истребителях МиГ-31 в Арктике - так что российские пилоты бороздят не только небеса над сирийской пустыней. Патрулирование над нейтральными водами вошло в рутину, но, поскольку Россия хочет мира, она плотно готовится к войне.

* Запрещенные в России террористические группировки


Питер Сучу (Peter Suciu)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Сирия
США
Япония
Продукция
Армата
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
Военные учения
Похожие новости
12.02.2019
Пилите, Донни, пилите. Какое оружие Россия предлагает уничтожить Пентагону
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
25.12.2017
Выездная коллегия МО РФ прошла в Балашихе
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
14.12.2015
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу назвал ряд ключевых направлений в работе военного ведомства в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс