Противники талибов начинают партизанскую войну на востоке Афганистана

Кабул. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Группа вооружённых людей в провинции Лагман на востоке Афганистана объявила о начале борьбы против движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

В видеообращение в поддержку Фронта национального сопротивления (ФНС) обнародованного в среду в афганском сегменте социальных сетей, говорится, что вооруженная группа выступает в поддержку ФНС во главе с Ахмадом Масудом.

"Моджахеды и борцы за право и свободу начали партизанские действия и бои в провинции Лагман, чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации", - говорится в обращении.

Накануне о своей поддержке ФНС объявила вооруженная группа в провинции Кабул.

Боевики движения "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватили практически без боя почти все провинции страны. 15 августа радикалы также без боестолкновений овладели Кабулом, столицей страны, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.

После этого более двух недель талибы, неся большие потери, пытались штурмом захватить единственную непокоренную провинцию - Панджшер. Наконец, 6 сентября талибы заявили о захвате долины. Однако представители антиталибовского Фронта национального сопротивления утверждают, что радикалам с помощью пакистанской авиации удалось овладеть лишь главным ущельем Панджшера, все 23 других ущелья региона находятся под контролем Фронта.