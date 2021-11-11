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Первый в России дрон-спасатель прошел испытания в Арктике

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Источник изображения: Фото: Pixabay

Первый в России дрон-спасатель Seadrone ME прошел испытания в Карском море в арктических условиях, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика «Съемка с воздуха».

«Согласно полетной программе, беспилотник совершил серию вылетов: с взлетами и посадками в полуавтоматическом и автоматических режимах на водную поверхность, посадкой на воду при спасении человека на воде (для учений использовался манекен, оснащенный поисковым маяком)», — говорится в сообщении.

Также дрон отработал выброс спасательного жилета и круга тонущему, полеты с громкоговорителем и прожектором, были взяты пробы воды при помощи батометра.

Полетные испытания были проведены совместно с ООО «Газпром недра», осуществляющим строительство двух скважин в Карском море. Их целью стала проверка работоспособности беспилотного аппарата в условиях агрессивной среды. Так, скорость ветра составила не более 8 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха — от минус пяти до ноля градусов, влажность от 80 до 100 процентов и волны высотой в среднем от одного до двух метров.

Дрон Seadrone ME показал результаты и способен к работе в северных широтах, он может эксплуатироваться в Арктике в условиях открытого моря и соляного тумана.

Ранее в России испытали морскую версию беспилотника КУБ-БЛА. Барражирующий боеприпас разработали в компании Zala Aero (входит в группу компаний «Калашников»). Компактные размеры комплекса позволяют запускать барражирующий боеприпас с десантных катеров.


Марина Совина

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Страны
Россия
Компании
Беспилотные системы
Проекты
Арктика
БПЛА
Военные учения
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