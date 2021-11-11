Украинские планы вернуть в строй "последний танк СССР"– Т-80УД провалились

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К моменту начала карательной операции на Донбассе в Украинской армии числилось 25 Т-80УД, прозванных "последними серийными танками СССР". Причем большая часть некогда грозных боевых машин находилась в небоеспособном состоянии.

Весной 2014 года, когда командование ВСУ в спешке собирало то, что могло как-то двигаться, по крайней мере, одна относительно исправная "удэшка" была замечена в составе выдвигавшейся на Донбасс части.

Правда, по имеющимся данным, этот танк до района боевых действий так и не добрался. Он просто вышел из строя, и его вынуждены были вернуть в тыл.

Затем стали появляться слухи, что военные чиновники в Киеве собираются собрать все Т-80УД и отправить на завод в Харькове для восстановления. В Сети даже стали появляться фотографии находящихся в цехах танков такой модификации. Однако, шли годы, но реально ничего не поменялось. Объясняется это просто: нужны значительные средства, чтобы реанимировать эту угробленную технику, а их просто нет. Поэтому в ВСУ сейчас всерьез надеются, что Польша получит из США новые "Абрамсы", а снятые Т-72 и РТ-91 в порядке военной помощи отправит на Украину.