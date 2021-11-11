Начальник Рязанского училища ВДВ Евдокимова: российские БМД будут перевозить боевые багги

Выброска боевых машин десанта (БМД) во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии.

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Перспективная "летающая боевая машина десанта" будет перевозить боевой многофункциональный багги, сообщили представители Рязанского училища ВДВ и военного института Генштаба ВС РФ в журнале "Арсенал Отечества".

"Ведутся работы по созданию перспективного боевого вертолета ВДВ — аэромобильной боевой машины десанта на взвод (отделение), обеспечивающей высадку десанта, его огневую поддержку, перевозку БРБ-М (боевой разведывательной багги многофункциональной) и эвакуацию раненых", - отмечается в статье начальника Рязанского десантного училища Руслана Евдокимова и сотрудника института академии Генштаба ВС РФ Александра Вдовина.

В ходе стратегических учений "Запад-2021" были применены боевые багги "Сармат", которые перевозились транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8АМТШ как в кабинах, так и на внешней подвеске. На маневрах багги использовались в составе десантно-штурмовых подразделений ВДВ как легкие транспортные средства огневой поддержки. Такой багги может вооружаться крупнокалиберным пулеметом или автоматическим гранатометом и способен перевозить до 600 килограммов груза.

Под "летающей БМД" понимается вертолет, способный эффективно перебрасывать десант и обладающий достаточным бронированием и вооружением, чтобы оказывать огневую поддержку, в том числе с применением высокоточных управляемых ракет, десантируемым подразделениям.

Как сообщали ранее РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе, в качестве "летающей БМД" для российских Воздушно-десантных войск сегодня рассматривается новый вертолет Ми-8АМТШ-ВН, являющийся глубокой модернизацией Ми-8АМТШ.

Летные испытания Ми-8АМТШ-ВН начались летом 2020 года. Машина разработана в КБ имени Миля с учетом опыта локальных конфликтов. Вертолет получил новые двигатель и несущий винт, а также новое прицельно-навигационное оборудование, которое позволяет применять вооружение в сложных погодных условиях и ночью. Кабина Ми-8АМТШ-ВН защищена титановой броней, транспортное отделение, где должен перевозиться десант, закрыто легкой арамидной броней, также вертолет оснащен бортовым комплексом обороны.

Ми-8АМТШ-ВН получил расширенное вооружение. В него входят пулеметы, пушки в подвесных контейнерах, неуправляемые ракеты, бомбы и комплекс управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, позволяющий бороться с наземными и воздушными целями. В частности, Ми-8АМТШ-ВН способен применять управляемые ракеты "Атака" и "изделие 305".