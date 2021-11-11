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ТАСС

В РКК "Энергия" предложили заряжать окололунную станцию солнечными спутниками-коллекторами

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Окололунная станция
Окололунная станция.
Источник изображения: Wikipedia

Станция может быть размещена на полярной орбите высотой 200 км над поверхностью спутника Земли

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Энергопитание окололунной станции в случае ее расположения на низкой окололунной орбите может быть обеспечено при помощи солнечных спутников-коллекторов. С такой идеей выступили в РКК "Энергия", следует из тезисов к XXII Научно-технической конференции ученых и специалистов, посвященной 60-летию полета Ю. А. Гагарина, 75-летию ракетно-космической отрасли и основания корпорации.

Как говорится в тезисах, лунная станция может быть размещена на полярной орбите высотой 200 км над поверхностью естественного спутника Земли. Ее главным недостатком является регулярный уход станции в тень.

"Предлагается вывести спутник солнечного коллектора (ССК) на гало-орбиту точки L1 (точка Лагранжа), солнечные батареи которого будут ориентированы постоянно к Солнцу, собирая свет и накапливая его, а в случае прохождения окололунной станции через тень и потребности в электропитании ОЛПП (окололунная посещаемая платформа) может получать энергию из этих ССК", - говорится в тезисах.

Уточняется, что в еще одной точке Лагранжа (L2) помещается такой же аппарат, который будет питать станцию на темной стороне Луны.

"Зеркала образуют параболоид, собирающий солнечный свет на приемник, расположенный в фокусе. В нем теплоноситель закипает, газ крутит турбину, которая вырабатывает электричество. Панель рядом - радиатор тепла. Солнечный коллектор нагревается, а затем передает тепловую энергию в бак-аккумулятор, накапливающий солнечный свет", - отмечается в тезисах.

Накопленная энергия будет передаваться лазерным излучением на различных частотах.

Окололунная станция

Станция на низкой окололунной орбите будет уходить в тень на каждом витке. Исключение составляют три участка полной освещенности длительностью от 12 до 24 дней в течение года. В основном теневые участки составляют от 1,5 минут до 2 часов (среднее время - 40 минут).

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявил, что госкорпорация готова участвовать в международном проекте окололунной станции Lunar Orbital Gateway только на равных правах с НАСА. При этом самостоятельное создание станции на орбите Луны в условиях ограничения по финансированию космических программ глава Роскосмоса оценивает как достаточно сложную программу.

В октябре 2020 года Рогозин, выступая на 71-м Международном астронавтическом конгрессе, заявил, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway. При этом он отметил, что РФ заинтересована в том, чтобы американские коллеги создали шлюзовой отсек для стыковки перспективного пилотируемого корабля "Орел" к станции.

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