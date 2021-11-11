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Известия.ru

В NASA рассказали о соперничестве с Китаем в «лунной гонке»

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Al Drago

Глава NASA Билли Нельсон заявил, что США должны приложить максимальное количество усилий, чтобы вернуться на Луну раньше, чем там высадится Китай.

«В лице китайцев у нас есть соперник, который тоже планирует отправить тайконавтов на Луну. Мы хотим вернуться туда первыми, но нам очень много нужно для этого сделать», — подчеркнул Нельсон на брифинге, который был посвящен обновлению сроков реализации лунной программы США Artemis.

Глава NASA отметил, что США находятся в состоянии космической гонки с Китаем. Также Нельсон неоднократно высказывал опасения в связи с возможным сотрудничеством Китая и России в освоении Луны.

По словам Билли Нельсона, США ставят задачу возвращения человека на Луну не раньше 2025 года. При этом первый пилотируемый полет на ее орбиту планируется не раньше мая 2024 года, изначально он планировался на апрель 2023 года.

16 июня сообщалось, что Международная научная лунная станция России и Китая будет развернута до 2035 года, затем начнется ее эксплуатация.

23 апреля Китайское национальное космическое управление (CNSA) заявило о масштабном сотрудничестве с «Роскосмосом» по созданию международной научно-исследовательской базы на Луне.

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Страны
Китай
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США
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CNSA
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Роскосмос
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