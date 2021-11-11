Отразив налет, бросились на помощь утопающим

В рамках контрольного выхода в море большие десантные корабли Балтийского флота продемонстрировали свои возможности.

В учениях в одном из морских полигонов была задействована корабельная группа в составе БДК «Королев» и «Минск», сообщили «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ.

Сначала экипажи должны были отработать комплекс мероприятий по отражению налета. БДК активировали средства радиоэлектронной борьбы, поставив активные и пассивные помехи. Корабельными средствами противовоздушной обороны воздушные цели были взяты на сопровождение. А затем – уничтожены с помощью артиллерийских установок.

После этого «Королев» и «Минск» успешно оказали помощь условно аварийному судну, в роли которого выступил спасательный буксир «СБ-123». В ходе учений были отработаны также эпизоды по пополнению запасов воды, топлива и передаче различных грузов с борта многоцелевого судна обеспечения «Александр Гребенщиков».

Кроме того, экипажи БДК провели учения по борьбе за живучесть кораблей на ходу, радиационной, химической и биологической защите в море, противодиверсионной обороне на незащищенном рейде.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)