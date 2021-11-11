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Известия.ru

NASA перенесло высадку людей на Луну в рамках «Артемиды» на 2025 год

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Joe Skipper

Соединенные Штаты планируют вернуть своих астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида» в 2025 году. Об этом сообщил во вторник, 9 ноября, руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон.

«Изменения приведут к тому, что миссия «Артемида-2» (в рамках которой люди высадятся на поверхность Луны. — Ред.), которая является… пилотируемой миссией, потенциально будет датироваться маем 2024 года», — отметил он на брифинге для журналистов.

По словам Нельсона, некоторые перемены в запуске отсрочат высадку человека на Луну как минимум до 2025 года.

10 августа офис NASA заявил, что высадка американских астронавтов на Луну в 2024 году невозможна, так как скафандры для них не готовы.

Как следовало из доклада, скафандры не будут готовы к полету по меньшей мере до апреля 2025 года.

16 апреля NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания SpaceХ. Отмечается, что сумма контракта составляет $2,89 млрд. Согласно ему, компания должна разработать первый коммерческий посадочный модуль, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.

Предполагается, что в рамках миссии «Артемида» NASA первым доставит на лунную поверхность женщину и цветного человека. Кроме того, в рамках программы будут проведены обширные операции на Луне и вокруг нее, также NASA подготовится к полетам людей на Марс, следует из сообщения на сайте ведомства.

«Мы построим лагерь «Артемида» на поверхности и «Врата» на лунной орбите. Эти элементы позволят нашим роботам и астронавтам больше исследовать и проводить больше научных исследований, чем когда-либо прежде», — говорится в сообщении.

Лунная программа NASA «Артемида» предусматривает три полета к Луне. Первый этап планируется в 2021 году, второй — в 2023 году. В ходе третьего планируется высадить людей на Луне с помощью космического корабля «Орион».

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