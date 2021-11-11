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Известия.ru

ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российские военнослужащие в следующем году проведут стратегическое учение «Восток-2022». По словам командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца, Тихоокеанский флот уже начал подготавливаться к нему.

«Одной из основных задач в 2022 году является участие Тихоокеанского флота в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022», — подчеркнул Авакянц в интервью газете «Красная Звезда», опубликованном 10 ноября.

Кроме того, ТОФ проведет оперативное учение в удаленных районах Тихого океана. На следующий год запланирован дальний поход флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг» в Республику Сейшельские острова, подчеркнул адмирал.

В среду, 27 октября стало известно о том, что ТОФ в ближайшие годы получит две атомных подлодки проекта 955 «Борей-А» и две проекта 885М «Ясень-М». Об этом сообщил начальник штаба подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

По его словам, обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А», которые поступят на базу, представляют собой носители твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава».

Ранее, 28 октября, в Минобороны РФ сообщили о масштабных учениях пяти соединений ПВО с большим количеством боевых пусков из комплексов С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М» прошли в Астраханской области.

В маневрах, как подчеркнули в ведомстве, задействовали более 1 тыс. военнослужащих и 300 единиц вооружения и военной техники.

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1 комментарий
№1
11.11.2021 08:08
Нет смысла повторять из года в год одно и тоже.

Есть смысл попробовать перебросить большие количества военной техники и личного состава в островную зону, где отработать оборону побережья, высадку и захват плацдармов.

В частности попытаться за короткие сроки перебросить на Сахалин как минимум одну мотострелковую дивизию и пару бригад, это очень сложно, но очень нужно. Без этих навыков настоящей войны не выиграть.

На Курильские острова осуществить крупномасштабную высадку морской пехоты и ВДВ, при этом не играть в одни ворота, а иметь наступающую сторону и обороняющуюся (потом можно поменять роли).

Также необходимо отработать сопровождение морских конвоев под ударами ПЛ и авиации (где лётчики и подводники будут отрабатывать охоту и атаку, а надводника - защиту себя и конвоев от последних).

Отработать переброску крупных авиационных соединений (истребительных, бомбардировочных, противолодочных, штурмовых) на береговые и островные аэродромы.

Отработать множественные дозаправки в воздухе (сотни дозаправок за время учений всем наличным флотом воздушных танкеров), координацию сил и средств с самолётов ДРЛОиУ
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