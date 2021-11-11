Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - В России создают новую систему противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) С-550, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Возможно, речь идет о реанимации советского проекта системы ПРО ближнего перехвата.

"С 1 по 3 ноября Верховный Главнокомандующий провёл в Сочи очередную серию совещаний с руководством министерства обороны и представителей предприятий оборонно-промышленного комплекса. Рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ", - сказал Шойгу.

"Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставки в Вооружённые Силы систем С-350, С-500, С-550", - заявил Шойгу.

Его выступление опубликовано на канале Минобороны РФ в Youtube.

О характеристиках системы С-550 и работе над этой системой ранее не сообщалось.

Согласно открытым источникам, С-550 называли систему противоракетной обороны ближнего перехвата, которая разрабатывалась в СССР 1980-е годы. Проект С-550, а также ряд других оборонных разработок были закрыты после соглашений, достигнутых на встрече в 1986 году лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Некоторые ресурсы сообщают, что после распада СССР задел, созданный в рамках работ над проектом С-550, был уничтожен, а опытный образец комплекса ликвидировали в 1992 году.

Бывший заместитель начальника главного штаба войск ПВО и заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев сказал "Интерфаксу" во вторник, что ему ничего не известно о проекте С-550. "Я такого проекта не знаю", - заявил Бижев.

С-350 "Витязь" (концерн "Алмаз-Антей") - мобильная многоканальная ЗРС средней дальности. Предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах более 30 км. Время приведения комплекса в боевую готовность с марша не превышает пяти минут. В январе в Минобороны РФ сообщили, что первый зенитный ракетный полк планируется перевооружить на С-350 в 2021 году. Ранее система С-350 поставлялась для подготовки специалистов в учебный центр в Ленинградской области.

В мае командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников заявлял, что С-350 поступила на вооружение ЮВО. "Один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец", - сказал тогда Дворников. По данным пресс-службы ЮВО, это полк, который базируется в Краснодарском крае.

8 ноября Дворников сказал, что новые системы С-350 "Витязь" готовятся заступить на боевое дежурство на юге России.

С-500 "Прометей" - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которое сможет сбивать цели в ближнем космосе.

23 августа вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу, что система С-500 производится серийно. 20 июля на авиасалоне "МАКС" Борисов заявил, что серийные поставки С-500 российским военным начнутся в этом году. В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.

В Минобороны тогда заявили, что после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Ранее главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.