Войти
Интерфакс-АВН

Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550

664
1
0
С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - В России создают новую систему противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) С-550, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Возможно, речь идет о реанимации советского проекта системы ПРО ближнего перехвата.

"С 1 по 3 ноября Верховный Главнокомандующий провёл в Сочи очередную серию совещаний с руководством министерства обороны и представителей предприятий оборонно-промышленного комплекса. Рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ", - сказал Шойгу.

"Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставки в Вооружённые Силы систем С-350, С-500, С-550", - заявил Шойгу.

Его выступление опубликовано на канале Минобороны РФ в Youtube.

О характеристиках системы С-550 и работе над этой системой ранее не сообщалось.

Согласно открытым источникам, С-550 называли систему противоракетной обороны ближнего перехвата, которая разрабатывалась в СССР 1980-е годы. Проект С-550, а также ряд других оборонных разработок были закрыты после соглашений, достигнутых на встрече в 1986 году лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Некоторые ресурсы сообщают, что после распада СССР задел, созданный в рамках работ над проектом С-550, был уничтожен, а опытный образец комплекса ликвидировали в 1992 году.

Бывший заместитель начальника главного штаба войск ПВО и заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев сказал "Интерфаксу" во вторник, что ему ничего не известно о проекте С-550. "Я такого проекта не знаю", - заявил Бижев.

С-350 "Витязь" (концерн "Алмаз-Антей") - мобильная многоканальная ЗРС средней дальности. Предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах более 30 км. Время приведения комплекса в боевую готовность с марша не превышает пяти минут. В январе в Минобороны РФ сообщили, что первый зенитный ракетный полк планируется перевооружить на С-350 в 2021 году. Ранее система С-350 поставлялась для подготовки специалистов в учебный центр в Ленинградской области.

В мае командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников заявлял, что С-350 поступила на вооружение ЮВО. "Один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец", - сказал тогда Дворников. По данным пресс-службы ЮВО, это полк, который базируется в Краснодарском крае.

8 ноября Дворников сказал, что новые системы С-350 "Витязь" готовятся заступить на боевое дежурство на юге России.

С-500 "Прометей" - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которое сможет сбивать цели в ближнем космосе.

23 августа вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу, что система С-500 производится серийно. 20 июля на авиасалоне "МАКС" Борисов заявил, что серийные поставки С-500 российским военным начнутся в этом году. В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.

В Минобороны тогда заявили, что после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Ранее главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
МАКС-20XX
Похожие новости
09.11.2021
На совещаниях Путина в Сочи обсуждались сроки поставок систем ПВО С-500 - Шойгу
14.07.2020
В ожидании «Триумфа»: Поволжье и Урал прикроют новейшие С-400
17.02.2020
Оздоровление предприятий ОПК – приоритет власти
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
1 комментарий
№1
11.11.2021 02:13
А может и вправду С-550 это то что раньше называли Нудоль?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс