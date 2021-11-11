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ТАСС

США планируют обеспечить возвращение своих астронавтов на Луну в 2025 году

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Билл Нельсон
Билл Нельсон выступает перед сенаторами 21 апреля.
Источник изображения: ©NASA, Bill Ingalls

Запуск миссии "Артемида - 2" состоится в мае 2024 года

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют обеспечить возвращение своих астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида" (Artemis) в 2025 году. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон.

"Данные изменения приведут к тому, что миссия "Артемида - 2", которая является первой пилотируемой миссией, должна будет потенциально иметь в качестве даты запуска май 2024 года", - сказал он, комментируя развитие событий в рамках упомянутой программы. "Это, вероятно, отсрочило первую высадку человека [на Луне] как минимум до 2025 года", - отметил шеф американского космического ведомства.

"Однако этой пилотируемой высадке будет предшествовать непилотируемая посадка на Луне - на каком-то этапе перед высадкой людей", - добавил он.

NASA весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луну "Артемида" включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется обратно. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

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