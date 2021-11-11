Премьер Грузии побывал на борту флагмана 6-го флота ВМС США, заявил о готовности помогать НАТО в Черном море

Тбилиси. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о готовности Грузии оказывать помощь НАТО в вопросах обеспечения безопасности в Черном море.

"Грузия является преданным союзником и участником глобальной безопасности. Мы хорошо понимаем важность безопасности Черного моря и нацелены помогать нашим союзникам в этом направлении", - сказал Гарибашвили.

Во вторник вечером он побывал на борту вошедшего в порт Батуми флагманского корабля 6-го флота ВМС США "Маунт Уитни". Премьера цитирует его пресс-служба.

По словам Гарибашвили, визит в Батуми кораблей 6-го флота США "Маунт Уитни" и "Портер" еще раз подтверждает сильные стратегические отношения между Грузией и США.

"Совместимость между командованиями, сконцентрированные на партнерстве учения и объединение наших сил в кризисные периоды является лучшим средством обеспечения мира в регионе", - сказал грузинский премьер на торжественном приеме, который был организован на борту "Маунт Уитни".

В свою очередь посол США в Грузии Келли Дегнан, обращаясь к собравшимся, заявила, что визит американских кораблей в порт Батуми подтверждает твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Командующий 6-м флотом США вице-адмирал Джин Блэк в своей речи заявил, что Грузия является стратегическим партнером США, и Соединенные Штаты преданы сохранению тесных двусторонних отношений и продолжат оказывать Грузии помощь в сфере развития ее обороноспособности.

Корабли 6-го флота ВМС США "Маунт Уитни" и "Портер" вошли в грузинский порт Батуми в минувший понедельник.

Как сообщило ранее посольство США в Грузии, визит американских кораблей в территориальные воды Грузии подчеркивает важность отношений между союзниками НАТО и Грузией.