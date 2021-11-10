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Интерфакс-АВН

Шойгу сообщил о создании в России новой системы ПВО С-550

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - В России создают новую систему противовоздушной обороны (ПВО) С-550, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На селекторном совещании с руководством Вооруженных сил РФ в Москве во вторник Шойгу рассказал о серии совещаний по военной тематике, которые провел в Сочи президент РФ Владимир Путин, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

"Министр обороны напомнил, что с 1 по 3 ноября Верховный Главнокомандующий провёл в Сочи очередную серию совещаний с руководством министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооружённые Силы систем С-350, С-500, С-550", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

О характеристиках системы С-550 ранее не сообщалось.

С-350 "Витязь" (концерн "Алмаз-Антей") - мобильная многоканальная ЗРС средней дальности. Предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах более 30 км. Время приведения комплекса в боевую готовность с марша не превышает пяти минут. В январе в Минобороны РФ сообщили, что первый зенитный ракетный полк планируется перевооружить на С-350 в 2021 году. Ранее система С-350 поставлялась для подготовки специалистов в учебный центр в Ленинградской области.

В мае командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников заявлял, что С-350 поступила на вооружение ЮВО. "Один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец", - сказал тогда Дворников. По данным пресс-службы ЮВО, это полк, который базируется в Краснодарском крае.

8 ноября Дворников сказал, что новые системы С-350 "Витязь" готовятся заступить на боевое дежурство на юге России.

С-500 "Прометей" - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которое сможет сбивать цели в ближнем космосе.

23 августа вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу, что система С-500 производится серийно. 20 июля на авиасалоне "МАКС" Борисов заявил, что серийные поставки С-500 российским военным начнутся в этом году. В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.

В Минобороны тогда заявили, что после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

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Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
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Военные учения
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