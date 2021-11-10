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IX Форум «Композиты без границ»

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IX Форум «Композиты без границ»
IX Форум «Композиты без границ».
Источник изображения: rusnanonet.ru

17 ноября 2021 г. состоится IX ежегодный форум "Композиты без границ" в партнерстве с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ. Мероприятие пройдет в двух форматах очно в Технопарке "Сколково" онлайн на площадке ИННОПРОМ Online. Мероприятие проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Генеральный спонсор - межрегиональный кластер "Композиты без границ".

Форум "Композиты без границ" направлен на интеграцию российской композитной отрасли в мировую технологическую повестку, продвижение отечественных композитных материалов и технологий, развитие кооперации между ключевыми участниками рынка РФ.

В программе IX Форума запланированы следующие мероприятия:

  • Пленарное заседание "Стратегия развития отрасли композитов до 2035 года"
  • Панельная дискуссия "Легкие крылья: как государство может помочь взлету российского рынка композитов"
  • Панельная дискуссия "Композиты - материалы, разработки, внедрение, эффективность"
  • Панельная дискуссия "Композиты - современный тренд судостроения"
  • Панельная дискуссия "Новые возможности применения композитов в строительной индустрии"
  • "Композитный стендап"
  • Церемония вручения наград IV конкурса "Композиты без границ. AWARDS"
  • Питч-сессии

Развитие композитного направления в настоящее время опирается на 3 ключевых фактора.

Первое - полное соответствие композитов глобальным трендам. Баллоны для водорода, лопасти ветроустановок, панели солнечных батарей на 100% композитные. За последние 20 лет доля композитов в лайнерах Боинг и Аэрбас увеличилась с 10% до 50% и продолжает расти, обеспечивая рост топливной эффективности на 20% и сокращение стоимости обслуживания на всем жизненном цикле на 30%. Беспилотные летательные аппараты, современные скоростные суда, поезда, электромобили невозможны без композитов. Львиная доля спортинвентаря уже карбоновая.

Второе - развитие технологий переработки отходов, вторичного использования для решения в том числе экологической проблемы, поскольку углепластик работает до 100 лет и более, и говорить о периоде его разложения не имеет смысла. Утилизация и рециклинг отслуживших изделий в ближайшие годы станет обязательным элементом продажи продуктов заказчикам.

Третье - переход на цифру резко сократит срок и стоимость разработки новых материалов, снимет барьер для конструкторов и проектировщиков, имеющих сегодня дефицит информации о возможностях современных ПКМ.

Для очного участия необходимо оставить заявку на сайте форума.

Территория проведения форума объявлена зоной антиковид, всем участникам, которые захотят посетить форум очно, для получения бейджа необходимо будет предоставить сертификат о прививке или QR-код, подтверждающий перенесенное заболевание в последние 6 месяцев или отрицательный ПЦР тест на ковид.

Юматекс Росатом выступает партнером деловой программы форума.

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Страны
Россия
Продукция
ПКМ
Компании
Boeing
Минпромторг РФ
Росатом
СКОЛКОВО
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