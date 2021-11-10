Вести (Украина): чем грозит Украине вступление в НАТО

Идея о вступлении в НАТО вызывает жаркие споры в украинском обществе, пишет автор. Как правило, киевские власти лишь создают видимость сближения с альянсом. На самом деле они отказываются воспринимать всерьез реальность. К каким катастрофическим последствиям могут привести амбиции Банковой, читайте в статье.

Прежде чем разбирать фундаментальные проблемы самого военно- политического блока НАТО, стоит отметить тот факт, что население Украины в своем большинстве не поддерживает вступление Украины в этот политический блок, да и вообще, в любой другой, по крайней мере на сегодняшний день. Ведь регулярные бравурные заявления о "желании Украины вступить в НАТО" никогда не подкреплялись проведением всеукраинского референдума. Причиной нежелания руководства Украины проводить референдум по вопросу вступления или невступления в НАТО проста, реальные социологические исследования говорят о том, что результат такого референдума будет отрицательный, даже с учетом тотальной фальсификации результатов референдума на уровне 5-8% (за НАТО) со стороны власти. Причины тут самые разные, одной из ключевых является психологическая усталость всего общества, находящегося под давлением процессов последних 30 лет. Люди просто измотаны этим и им хочется заниматься больше налаживанием своей повседневной жизни в стране, а не путаться в хитросплетениях планов внешних игроков.

Мизерный процент поддержки прекрасно осознают и в самом Североатлантическом альянсе. С вероятностью в 200% НАТОвские структуры проводили анализ и социологические исследования в Украине на данную тему и поэтому не требуют от украинской власти проведения референдума, понимая заранее отрицательный результат.

Стоит отметить, что канувший в лету, но оставивший после себя огромные гниющие раны на теле общества режим Порошенко, по сути, против воли украинского народа, в 2019-ом году через поправки в конституцию обязал Верховную раду поддержать "реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора", кабмин должен "обеспечивать реализацию" данного курса, а президент - быть "гарантом" его выполнения.

Квалифицировать подобные изменения в конституцию можно и нужно именно с точки зрения национального суверенитета Украины, размеры которого значительно уменьшает такая "законодательная база". Ведь участие Украины в НАТО, по сути, предполагает чуть ли не официальную вербовку украинских кадровых военных западными разведслужбами, через прохождение всевозможных совместных "тренингов", "обучения", "курсов повышения квалификации" и прочего. Ведь продвижение украинских военных по карьерной лестнице будет во многом зависеть от "доброй воли" структур НАТО в лице западных разведслужб, что, естественно, делает украинскую армию чужой как для Украины, так и для украинского народа.

Не стоит также забывать, что включение Украины в НАТО, приводит к блокированию доступа высшего политического руководства Украины к нашим вооруженным силам в критические моменты, особенно при экономической или политической агрессии против Украины со стороны западных стран. Учитывая возможные внутренние конфликты между странами НАТО, как например недавний конфликт между Турцией и Грецией за газовый шельф в Средиземном море, или Францией и Италией на территории Ливии за контроль ливийской нефти, стоит понимать, что по сути вся информация о способностях Украины к обороне будет доступна условному "агрессору". Мало того, если в рамках конфликта между членами НАТО этот "условный агрессор" заручится поддержкой США, уничтожение Украины как независимого государства или замена ее руководства на "лояльное" можно будет гарантировать с вероятностью в 200%.

Сейчас западным странам, и как следствие, военно-политическому блоку "НАТО" выгодно поддерживать конфликт в Донбассе с целью ослабления своего геополитического конкурента России, но что будет через 5 или 10 лет спрогнозировать конечно-же никто не может.

Представим вполне реалистичную ситуацию, при которой Украина уже в НАТО, ситуация в Донбассе урегулирована через особый статус региона, а украинская армия полностью перешла на стандарты НАТО и начинается конфликт с Польшей в связи с территориальными претензиями. Как мы помним, благодаря действиям Сталина и пакту Молотова-Риббентропа в 1939 году к Украине была присоединена значительная часть территории современной "западной Украины", которые многие поляки до сих пор считают "временно оккупированной".

При таком конфликте между "странами НАТО" - Украиной и Польшей, если Польша заручится поддержкой США, вероятность присоединения к Польше всей западной Украины можно считать свершившимся фактом. Ведь армия будет деморализована и блокирована в том числе и так называемой военной НАТОвской инфраструктурой на территории Украины. При этом, Украина уже не сможет обратится за помощью к другим "центрам силы" для защиты, ведь участие третьих стран в таком конфликте, предполагает втягивание в прямое военное столкновение со всем блоком НАТО.

Вступление Украины в военно-политический блок НАТО предполагает также риски перемещения жизненных интересов украинской военной и финансовой элиты в западные страны, ориентировкой на указания и команды заграничных лидеров, что приведет к еще большей деградации нашей страны, продолжению системного игнорирования интересов народа Украины, повышению эксплоатации как природных ресурсов так и человеческих. Таким образом продолжится политика "экономического геноцида" путем создания невыносимых условий проживания на нашей земле. Такие процессы еще больше усилят заграничные инструменты контроля Украины, создавая условия для полностью дистанционного ручного управления нашей страной вне зависимости кого бы не избрали президентом.

При вступлении Украины в НАТО также нельзя питать иллюзий касательно военно-промышленного комплекса Украины, развитие которого будет полностью зависеть от ведущих западных стран. Мы будем наблюдать уничтожение замкнутых производственных цепочек на Украине, путем целенаправленного банкротства предприятий или переноса производства ключевых высокотехнологичных узлов и агрегатов в западные страны. О честной конкуренции на "оружейном рынке" вообще можно забыть, ведь США, как главный экспортер оружия в мире, явно не заинтересован в сохранении конкурента в лице украинского ВПК, а уж тем более, в его развитии.

Учитывая вышеперечисленные причины, развитие украинского ВПК будет всегда проходить в условиях колоссального давления и перетока ключевых технологий конкурентам, через законодательно закрепленные "механизмы взаимодействия" с НАТО.

Подобный процесс можно наблюдать на примере производства истребителей в Евросоюзе. Как известно, США большинству своих "союзников" по НАТО удалось навязать колоссально дорогое участие в производстве истребителя пятого поколения F-35, распределив на всех финансовую и технологическую нагрузку, но оставив производство всех ключевых технологий на территории США под контролем американских военных корпораций. Данный подход в создании истребителей поставил всех "союзников США" в постоянную зависимость, как финансовую (ведь самолеты пятого поколения требуют постоянного очень дорогого обслуживания и модернизации, так и технологическую (ведь без США ни одна "страна-союзник" построить истребитель пятого поколения F-35 физически не сможет).

Понимая данную проблематику, экономические локомотивы Евросоюза, в основном в лице Франции и Германии, имея частичный финансовый суверенитет отказались от участия в программе производства F-35 и продолжили финансирование создания собственного истребителя пятого поколения, который на данный момент так и не построен, в первую очередь, по причине отказа США передавать "союзникам" ключевые технологии.

Если мы посмотрим в корень и поищем смысл существования самого НАТО, увидим фундаментальную причину постоянного поиска конфликта с Россией, ведь как только "фактор России" исчезнет, исчезнет и необходимость существования самого НАТО во главе с США. Именно поэтому США так яростно и самоотверженно делают из России врага под любыми предлогами, пытаясь всячески оградить страны Европы даже от экономического взаимодействия с Россией. Учитывая эти обстоятельства, не стоит забывать, что страны Европы уже давно не горят желанием платить в бюджет военно-политического блока НАТО 2% ВВП, которые так отчаянно требуют НАТОвские спикеры, пугая "российской угрозой" целые народы, параллельно реализовывая агрессивные сценарии цветных революций в мирных государствах, с целью втягивания России любой ценой в горячую фазу войны.

На фоне данной общедоступной информации, некоторые украинские политики, громче всех кричащие про необходимость вступления Украины в НАТО, по "удивительной случайности" в упор не замечают регулярные скандалы на тему слежки США за ведущими политиками и бизнесменами стран НАТО.

Дело все в том, что сторонникам присоединения Украины к "Североатлантическому альянсу", очень неудобно признавать тот факт, что благодаря НАТО все политики и бизнесмены "стран участниц" блока находятся под постоянным надзором спецслужб США. Обратите внимание, что подобные шпионские скандалы происходили в европейских странах блока НАТО за последние годы в большом количестве, но привлечь к ответу так никого и не смогли. Причина тут проста, слежка за политиками и бизнесменами в угоду США вероятнее всего идет в рамках уставной деятельности НАТО и, естественно, не может являться незаконной, именно поэтому никого не наказали.

Ну а как мы понимаем, если никого не наказали за прослушку телефонов первых лиц Германии и Франции, за прослушку "простых смертных европейцев" и разглашение их персональных данных, даже говорить никто не будет.

Мало того, если какой-нибудь порядочный сотрудник спецслужб Европы в очередной раз обнародует данные факты экономического и политического шпионажа со стороны США в странах НАТО, его еще преследовать будут, как говорится, пример Эдварда Сноудена в помощь.

Отрицая объективную действительность, с верою в "розовых пони и непогрешимость НАТО", многие украинские горе-политики по своей наивности полагали, что после победы "цветной революции" под чутким руководством структур НАТО, Украину ждет новый "план Маршалла", мол будут "заграничные кураторы" строить в Украине, как раньше в Западной Германии "витрину западного мира", ослабят кредитную удавку "дорогих денег" и дадут возможность развить украинскую экономику. Но на практике все оказалось совсем по другому, вместо "инвестиций" на нашей земле выстроили систему экономической оккупации, при которой роль "гауляйтеров и полицаев" поручили выполнять местным компрадорским элитам, за право иметь "долю малую" от ограбления нашей Родины.

Всех на Украине такое положение вещей устроить конечно не могло, поэтому на всякий случай под чутким руководством наших "заграничных партнеров" были выстроены дополнительные системы наднационального контроля в виде НАБУ (Национальное агентство борьбы с коррупцией), САП (специальная антикоррупционная прокуратура), НАЗК (Национальное агентство по противодействию коррупции), ВАКС (высший антикоррупционный суд), АРМА (Агентство управления арестованными активами). Какой либо борьбой с коррупцией данные структуры особо не занимаются, а вот выстраиванием системы контроля над украинскими чиновниками занимаются всерьез, организовывая "дамоклов меч" над головами тех чиновников, которые плохо исполняют команды наших "стратегических партнеров".

В итоге, вместо "плана Маршалла" Украина получила гигантскую международную коррупцию, наднациональные структуры контроля так называемой "украинской элиты", постоянную войну на Донбассе, массовую миграцию коренного населения, террор несогласного украинского общества (который в свои 35 лет мне уже пришлось испытать на себе, проведя благодаря режиму Порошенко более двух лет в СБУ-шной тюрьме), тотальное ограбление населения и политику "экономического геноцида", направленную на резкое уменьшение рождаемости и максимальное увеличение смертности.

И это Украина еще даже в НАТО не вступила.

Если подвести промежуточные итоги и взглянуть на фундаментальный смысл существования военно-политического блока НАТО, можно выделить следующие пункты:

Сохранение американских военных баз на территории Европы (как мы помним, после вывода советских войск, американские войска никуда с Европы не ушли, а начали строить свои военные базы дальше, включая новые страны в НАТО, проводя политику "комплексной оккупации" на их территориях).

Сохранение лидирующих позиций американского ВПК за счет экономик стран блока НАТО.

Вербовка и контроль вооруженных сил стран блока НАТО.

Отработка технологий комплексной оккупации с целью эксплуатации человеческих и природных ресурсов стран блока НАТО.

Развитие за счет стран блока НАТО новых технологий и аккумулирование производственного потенциала для ВПК США.

Ослабление главных геополитических конкурентов США за счет стран блока НАТО.

Расширение юрисдикции и зоны влияния США.

Получение спецслужбами США постоянного и относительно законного доступа к личным данным жителей всех стран блока НАТО, с целью контроля и слежки.

Зачем моей стране все это, мне в здравом уме понять не выходит.

Можно долго рассуждать о выполнении функции "безопасности" стран - участниц блока НАТО, но по всем признакам речь не идет о безопасности стран-участниц, а только лишь о безопасности США и Британии за счет других "стран-участниц". При чем, "страны-участницы" НАТО вообще никак не защищены от самих США или Британии.

Подобной несправедливости не могут не замечать страны Европы, поэтому борьба за суверенитет будет только нарастать, что рано или поздно приведет к разрушению НАТО изнутри. К сожалению, жертвами агрессивных действий военно-политического блока НАТО под руководством США уже стали много стран. На наших глазах разорвали на множество слабых территорий Югославию, уничтожили Ливию, доведя страну до состояния постоянной гражданской войны, также не стоит забывать об использовании для нападения технологию "цветных революций", пример попытки проведения "майдана" в Белоруссии 2020-го тут показательный.

По моему глубокому убеждению, существование блока НАТО - это постоянная угроза для человечества, ведь смысл существования данной "структуры" - производство вокруг себя войны и агрессии, параллельно со схемами обогащения главных бенефициаров.

Но вернемся к Украине и нашей Конституции, в которой благодаря режиму Порошенко теперь существует явный диссонанс. Ведь в Конституции Украины, в ее преамбуле говорится, что "Верховная рада Украины от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей" принимает настоящую конституцию - Основной закон Украины "руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, одобренным 1 декабря 1991 всенародным голосованием". А в самом "Акте провозглашения независимости Украины черным по белому написано: "осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины". А далее по тексту: ​​"Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках".

Выходит, что даже предавшие идеологию коммунистической партии, ее отдельные высокопоставленные руководители тех времен и даже украинские националисты в свое время понимали необходимость нейтрального статуса, как основы существования независимой Украины. Но это было давно, сейчас у многих "украинских националистов" центр жизненных интересов находится далеко за пределами Украины. А у тех, кто по каким-то причинам не смог организовать себе уютную хатынку на Лазурном берегу или на берегах мертвого моря, у тех остается и здесь прекрасная (по их недалеким понятиям) возможность под "вопли и гиканье" пристроиться к финансовым потокам, махинациям с вооружением и военным авантюрам, в горниле которых превращаются в пепел все доказательства о преступном обогащении тех, кто меняет мечты о счастье украинцев на личную выгоду, проявляя самые мерзкие из человеческих качеств - алчность и жажду наживы!

Важно понять, что самый большой в мире военно-политический блок, по сути, держится на русофобии и постоянной жажде наживы, что неизменно приводит к конфликтам. Об этом стоит как минимум помнить, осознавая, что пол Украины говорит и думает по-русски.

Безотносительно текущей ситуации, украинскому народу стоит переосмыслить уровень угроз, который навис над нашим государством и, в конечном итоге, сделать выводы. Надеюсь, для этого 30 лет созерцания "свободного рынка" и наглядной "поддержки Украины нашими заграничными партнерами" будет достаточно.

Дмитрий Василец