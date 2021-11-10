Глава Минобороны России Шойгу сообщил о разработке нового комплекса С-550

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" на антитеррористических учениях стран – членов ШОС "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.

МОСКВА, 9 ноября/ Радио Sputnik. Российские специалисты разрабатывают новую зенитную ракетную систему С-550, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Министр отметил, что на прошедших в начале ноября в Сочи совещаниях российский лидер Владимир Путин "особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550".

В то же время Шойгу не указал каких-либо характеристик новой системы.

Ранее радио Sputnik сообщило, что РФ в 2022 году потратит на военные расходы более 3,5 триллиона рублей.