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РИА Новости

Глава Минобороны России Шойгу сообщил о разработке нового комплекса С-550

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" на антитеррористических учениях стран – членов ШОС "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" на антитеррористических учениях стран – членов ШОС "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 9 ноября/ Радио Sputnik. Российские специалисты разрабатывают новую зенитную ракетную систему С-550, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Министр отметил, что на прошедших в начале ноября в Сочи совещаниях российский лидер Владимир Путин "особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550".

В то же время Шойгу не указал каких-либо характеристик новой системы.

Ранее радио Sputnik сообщило, что РФ в 2022 году потратит на военные расходы более 3,5 триллиона рублей.

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Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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