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ТАСС

Корветы "Бойкий" и "Стойкий" Балтфлота завершили поход в Балтийском море

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Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: militarynews.ru

Корабли прошли свыше 6 700 морских миль

КАЛИНИНГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Корветы Балтийского флота "Бойкий" и "Стойкий" завершили выполнение учебно-боевых задач в Балтийском море и вернулись к месту базирования в Балтийске. Поход продолжался более месяца, корабли прошли свыше 6 700 морских миль, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Стойкий" и "Бойкий" выполнил задачи похода в Балтийском море. Экипажи кораблей провели в море более месяца. Поход отряда проходил в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственностию. <...> Корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отряд прошел более 6 700 морских миль, экипажи отработали десятки корабельных учений и тренировок, выполнили комплекс мероприятий по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу, отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения и противолодочных вертолетов Ка-27.

Специалистами ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей были выполнены задачи по нанесению ракетных ударов противокорабельными ракетными комплексами "Уран" по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков, отработаны вопросы противовоздушной и противодиверсионной обороны кораблей. Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, отработали различные антитеррористические сценарии и выполнили стрельбы из стрелкового оружия по морским мишеням.

В военной гавани Балтийска состоялась торжественная церемония встречи экипажей отряда. На пирсе военных моряков, выполнивших боевую задачу, встречал заместитель командующего Балтийский флотом контр-адмирал Игорь Смоляк, представители командования и военнослужащие корабельных соединений флота, военный оркестр, родные и близкие моряков-балтийцев. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота, сообщили в пресс-службе.

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Бойкий
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БФ
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