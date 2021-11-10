The Times (Великобритания): российский корабль-шпион «следит за авианосцем» Великобритании

Российский гражданский корабль вызвал подозрение у автора статьи, что это — разведывательное судно. Читателей Times развеселило то, как подана была эта информация. «Я бы удивился, если бы русские за этим заданием не следили», — иронично заметил один из читателей. Другие тоже посмеиваются: «Просто соколиный глаз — взять и заметить два корабля, пришвартованных рядом!».

Российский разведывательный корабль был замечен в момент, когда он следил за авианосцем ВМС Великобритании у берегов Омана.

Это российское судно, относящееся к классу "Мома", было пришвартовано рядом с голландским фрегатом, сопровождающим авианосец HMS Queen Elizabeth в ходе развертывания британской авианосной ударной группы.

По некоторым данным, российское судно оборудовано подслушивающими устройствами и обладает способностью перехватывать радиокоммуникации британского авианосца.

Российский корабль - предположительно, судно "Кильдин" - был замечен 8 октября, когда он проходил через Босфор, прежде чем войти в Средиземное море по пути к Персидскому заливу.

Вчера вечером в социальных сетях появились фотографии прибытия голландского фрегата. На одном из снимков, размещенных в интернете, видно, что российское разведывательное судно пришвартовано прямо перед кораблем Королевских военно-морских сил Нидерландов HNLMS Evertsen.

Эксперт в военно-морской области Х. И. Саттон (HI Sutton) отметил, что, хотя судну "Кильдин" уже 50 лет, "эти небольшие корабли служат мощным инструментом сбора разведданных".

"Первоначально построенный как гидрографический корабль более 50 лет назад, "Кильдин" теперь используется в целях электронной разведки. У него есть несколько антенн", - объяснил эксперт.

По его словам, хотя неудивительно, что российское разведывательное судно "сопровождает" авианосную ударную группу, необычным стало то, что "свидетельства этого появились в социальных сетях".

Длина "Кильдина" составляет чуть более 70 метров, а численность экипажа - 73 человека. Этот корабль легко вооружен, однако оснащен радарами и подводными системами связи для прослушивания других кораблей.

Голландский военный корабль покинул Маскат в Омане 6 ноября, и спутниковые снимки показали, что российское судно отбыло в тот же день в 10.52 по местному времени.

Судно "Кильдин" было построено на судостроительном заводе "Сточни Полночни" в польском Гданьске, и на воду его спустили 31 декабря 1969 года. В 1970 году корабль вступил в строй и в том же году был переоборудован в разведывательное судно. Это уже не первый раз, когда развертывание авианосной ударной группы вызывает интерес у России. В июне Москва сообщила, что ее патрульный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов по курсу британского эсминца типа 45 HMS Defender, который шел по Черному морю недалеко от Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. Министерство обороны Великобритании настаивало, что в тот момент британское судно находилось в международных водах.

Авианосец HMS Queen Elizabeth пришвартован в Дукме, откуда он оказывает поддержку наземным, морским и воздушным учениям, проводимым совместно с силами Омана, включая миссии, выполняемые британскими и американскими экипажами на малозаметных истребителях F-35.

Во время визита в этот регион министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Ben Wallace) сказал: "Авианосец HMS Queen Elizabeth находится здесь, чтобы продемонстрировать серьезность наших намерений оманцам как нашим бесценным партнерам и поддержку всему региону Персидского залива".

Авианосная ударная группа должна вернуться в Великобританию в декабре, а продолжительность ее развертывания составит семь месяцев.

Комментарии читателей:

NoMoreAggro

Говоря "был замечен", вы подразумеваете, что для этого надо было приложить некоторые усилия… А он стоял у причала рядом с голландским кораблем. А еще эти "несколько антенн" чего стоят. Господи Иисусе, они явно не шутят!

Mark Greenwood

А в чем тут новость? Не сомневаюсь, мы тоже отслеживаем российские и китайские корабли. Мы бы крепко спятили, если бы ничем таким не занимались, - учитывая авторитарный характер их власти. Единственный сюрприз - это что корабль не китайский!

Helios

Ничего нового. Королевский флот в курсе таких операций и будет стараться не передавать ничего важного. Еще у нас собаку съели в слежке за российскими военными, ведь наши корабли оснащены оборудованием мирового класса для перехвата сигналов.

Andrew Thorpe

Знаете, я бы удивился, если бы русские за этим заданием не следили - вот это был бы номер!

Bob

"Несколько антенн"? Пятидесятилетней давности? Ничего себе! А радио Люксембурга они поймать могут?

Serialluncher

Не сомневаюсь, НАТО отплачивает российскому флоту той же монетой.

Adrian Don

Только у нас методы посовременнее.

graham bibby

Блин, просто соколиный глаз - взять и заметить два корабля, пришвартованных рядом!

Gold Tooth

А Джеймса-то Бонда убили. Кто же нас теперь спасет?

Киеран Гэйр (Kieran Gair)