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ТАСС

Космонавты с МКС следили за экологией олимпийской стройки в Сочи

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Федор Юрчихин
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Экипаж станции проводил экологическую съемку строительства олимпийских объектов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Олимпийские объекты вокруг Сочи строились под экологическим наблюдением космонавтов с борта Международной космической станции (МКС). Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал Герой России, космонавт Федор Юрчихин.

"В 2007 году Сочи выиграл право на проведение Олимпийских игр 2014 года. Я в это время находился наверху (на орбите - прим. ТАСС) и попросил ребят, отвечающих за экологию и влияние на природу, рассказать о возможных будущих местах строительства олимпийских объектов", - сказал Юрчихин.

По его словам, после этого космонавты с орбиты начали проводить экологическую съемку строительства олимпийских объектов.

"И в 2010, и в 2013 годах, в годы моих полетов, мы продолжали эту работу", - сказал космонавт.

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Страны
Россия
Проекты
МКС
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