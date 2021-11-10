Космонавты с МКС следили за экологией олимпийской стройки в Сочи

Экипаж станции проводил экологическую съемку строительства олимпийских объектов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Олимпийские объекты вокруг Сочи строились под экологическим наблюдением космонавтов с борта Международной космической станции (МКС). Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал Герой России, космонавт Федор Юрчихин.

"В 2007 году Сочи выиграл право на проведение Олимпийских игр 2014 года. Я в это время находился наверху (на орбите - прим. ТАСС) и попросил ребят, отвечающих за экологию и влияние на природу, рассказать о возможных будущих местах строительства олимпийских объектов", - сказал Юрчихин.

По его словам, после этого космонавты с орбиты начали проводить экологическую съемку строительства олимпийских объектов.

"И в 2010, и в 2013 годах, в годы моих полетов, мы продолжали эту работу", - сказал космонавт.