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Польша наладила производство пусковых установок для «Патриота»

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Источник изображения: warspot.ru

Польша делает активные шаги по созданию собственной системы ПВО Wisła. Вчера, 8 ноября, пресс-служба компании Polska Grupa Zbrojeniowa объявила о передаче первой пары пусковых установок M903 производства Huta Stalowa Wola для системы Patriot.

«Разработка и производство дополнительных компонентов для комплектов Patriot на предприятиях Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) является одним из элементов нашей приверженности внедрению системы противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности Wisła», — рассказал Себастьян Хвалек, председатель правления PGZ.

Пусковые установки M903 производства Huta Stalowa Wola

Источник изображения: grupapgz.pl

Ещё две пусковые установки M903 планируется передать на испытания уже до конца года. Всего в рамках контракта, подписанного в 2018 году, Huta Stalowa Wola построит 16 пусковых установок M903, которые будут использоваться на двух батареях системы Wisła.

В рамках программы Wisła для ВС Польши планируется закупить ракетные комплексы средней дальности с сетецентрической системой связи и управления. На первом этапе программы Польша приобретёт две батареи (16 пусковых установок) системы Patriot в конфигурации, среди прочего включающей ракеты PAC-3 MSE и систему IBCS. Помимо пусковых установок, компании, входящие в состав PGZ, производят ряд других элементов комплектов, в том числе транспортные и заряжающие машины, компоненты пусковой установки, ракеты и радиолокационные системы.

ЗРК Patriot поступили в американскую армию в 1984 году и сегодня состоят на вооружении в четырнадцати странах. За более чем тридцать лет службы ЗРК Patriot подвергся множеству модификаций. Одна из его последних версий оснащается ракетами PAC-3 MSE, имеющими радиус поражения, увеличенный в полтора раза по сравнению с PAC-3.

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Страны
Польша
США
Продукция
Patriot ЗРК
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