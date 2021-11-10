Войти
Российская газета

Крупные партии китайской бронетехники продолжают прибывать в Нигерию

232
0
0
Источник изображения: rg.ru

В минувшее воскресенье, 7 ноября в Нигерию морским путем была доставлена первая партия двухосных бронеавтомобилей CSK131 Mengshi китайской компании Dongfeng. Всего около трех десятков единиц.

Ранее сообщалось, что этот производитель намерен поставить в одну из африканских стран сто таких защищенных машин. По всей видимости, имелось в виду данное государство.

Максимальная масса CSK131 может достигать 6300 кг, грузоподъемность - 1400 кг. Он способен буксировать прицепы весом -2000 кг. Кроме водителя может перевозить еще 5 пассажиров.

Обитаемое отделение снабжено специальными креслами, спасающими жизни военнослужащих при подрывах на минах и фугасах.

Броня выдерживает попадание пуль калибра 7,62 × 39 мм, выпущенных с дистанции 100 метров. Изготавливаемый по лицензии дизельный двигатель с турбонаддувом Cummins 200 л.с. обеспечивает хорошую подвижность. Имеются постоянный полный привод и центральная система подкачки шин.

На это транспортное средство устанавливается различное вооружение, в том числе 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы, 35-мм автоматические гранатометы, противотанковые ракетные комплексы или дистанционно управляемые боевые модули. На броневиках можно доставлять личный состав в ходе антитеррористических операций.

Также нигерийские силовики продолжают получать бронеавтомобили класса MRAP CS/VP3 Bigfoot. В конце октября были показаны 60 недавно закупленных гусеничных бронетранспортеров Type 89.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Нигерия
Продукция
ZSD-89
Компании
Cummins
Poly Technologies
Похожие новости
07.10.2021
Китай нашел еще одного покупателя своих гусеничных БТР
11.07.2018
Нефтяное бессилие Нигерии
11.01.2017
ST2: китайский уничтожитель танков
30.05.2014
Казахстан решает вопрос о выборе зарубежного подрядчика для строительства новых корветов
25.05.2007
БЕНЕФИС РОССИИ В МИНСКЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 00:49
  • 3
Военные ЦВО используют опыт борьбы с беспилотниками, полученный в Сирии
  • 10.11 00:39
  • 2
Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т совершил первый полет
  • 09.11 23:05
  • 48
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 09.11 22:05
  • 171
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 19:43
  • 1
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 09.11 19:11
  • 66
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 09.11 17:50
  • 15
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 09.11 17:45
  • 1
За горизонт событий: создать новый противоракетный экран РФ планируется к 2030-му
  • 09.11 16:52
  • 1
В США теперь пытаются раскачать ситуацию в Приднестровье
  • 09.11 16:46
  • 1
Полковник рассказал о «неприятном сюрпризе» для США от России
  • 09.11 16:16
  • 4
Беларусь рассчитывает в 2022 году получить эскадрилью вертолетов Ми-35П
  • 09.11 16:06
  • 1071
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.11 16:04
  • 7
Для строящегося корабля "Митрофан Москаленко" готовят инфраструктуру в Севастополе
  • 09.11 16:02
  • 1
"Вертолеты России" планируют до 2025 года произвести и поставить более тысячи вертолетов
  • 09.11 15:47
  • 6
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия