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Интерфакс-АВН

Министры обороны РФ и Казахстана утвердили программу сотрудничества в военной сфере

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Су-30СМ ВВС Казахстана
Су-30СМ ВВС Казахстана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Программу стратегического партнерства в оборонной сфере на 2022-2024 годы подписали во вторник главы военных ведомств РФ и Казахстана Сергей Шойгу и Мурат Бектанов в ходе его первого визита в Москву в ранге министра обороны.

"Программа двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2022-2024 годы определяет приоритетные направления взаимодействия в оборонной сфере на среднесрочный период", - сказал Шойгу перед подписанием документа.

Так же министрами был утвержден план сотрудничества на 2022 год, уточняющий порядок реализации программы.

Глава военного ведомства РФ подчеркнул, что "отношения между вооруженными силами двух стран носят стратегический характер. Военное сотрудничество между военными ведомствами развивается, несмотря на все трудности, стабильно, поступательно и в строгом соответствии с имеемыми планами и теми изменениями, которые вносит жизнь, в частности, афганская тема".

Шойгу выразил признательность за поддержку функционирования российских полигонов в Казахстане, что особенно важно в период, когда идет бурное развитие и освоение новых систем вооружений. Он также поблагодарил казахстанского коллегу за содействие и поддержку в транзите российских военных грузов через территорию республики.

Шойгу также напомнил об учебе в российских военных вузах казахстанских военнослужащих, подчеркнув, что уровень образования в них дает курсантам необходимые знания для обеспечения обороноспособности вооруженных сил Казахстана и обслуживания общей системы противовоздушной обороны. По оценке министра, она работает основательно и надежно. "В связи с появляющимися новыми угрозами для обороны эта система должна совершенствоваться и пополняться подготовленными молодыми кадрами", - заключил Шойгу.

В свою очередь Бектанов отметил важность вопросов безопасности государств Содружества, ОДКБ в регионе с учетом афганской тематики. "Мы работаем в этом направлении, оказываем посильную, хорошую помощь нашим таджикистанским коллегам", - сказал он, отметив, что обстановка в регионе имеет тенденцию к улучшению.

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Афганистан
Казахстан
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Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
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