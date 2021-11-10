Войти
Российская газета

Применение иранского дрона-камикадзе Arash показали на видео

273
0
0

На широкомасштабных учениях Zulfiqar 1400, проводимых вооруженными силами Ирана, задействована как самая новейшая техника, так и давно известные образцы. Например, продемонстрировано применение беспилотного летательного аппарата Arash по наземной цели.

Этот крупный дрон-камикадзе, по неофициальным данным способный пролететь 2000 км, стартовал со смонтированной на автомобильном шасси пусковой установки и, преодолев значительное расстояние, уничтожил объект, сооруженный в горной местности.

Кроме того, против "условного противника" действовали такие уже известные БПЛА как разведывательные Ababil-3 и Mohajer-4B, ударные Mohajer-6, а также морские версии Shahed-129.

В воздух были подняты самолеты P-3F, F-4D, Mirage F.1BQ, вертолеты AH-1J, AS-61 и другие.

По кораблям "агрессора" запущены противокорабельные ракеты Ghadir, способные преодолевать расстояние более чем в 200 км. Причем использовались как сухопутные мобильные системы, так и катера Военно-морских сил, в результате поражено судно-мишень.

К этим учениях привлекли надводные и подводные силы, в том числе субмарины класса Kilo.

От вражеских воздушных атак защищали современные зенитные ракетные комплексы Khordad иранского производства.

Сообщалось, что в ходе учений был осуществлен реальный перехват двух американских беспилотников MQ-9 и RQ-4, которые, по всей видимости, вели наблюдение за действиями иранских сил. Однако после получения предупреждений дроны сразу же изменили свой маршрут и воздержались от приближения к границам Ирана.

На земле в учебных сражениях участвовали основные боевые танки Т-72С, боевые машины пехоты БМП-2. Из артиллерийских систем демонстрировались дальнобойные 155-мм орудия GHN-45 и установки залпового огня БМ-21 "Град". Известно, что иранская промышленность в настоящее время выпускает для последних 122-мм реактивные снаряды с дальностью до 40 км.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
Global Hawk
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
P-3 Orion
БМП-2
Град РСЗО
Т-72
Т-72Б
Проекты
877 Палтус
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
14.06.2021
Слабейшие из непокорных
27.01.2020
Иллюзия неотвратимого возмездия: так ли всесильны ударные беспилотники
22.11.2017
БЛА MQ-9 Reaper впервые принял участие в противолодочных учениях
22.03.2017
Американский "рой дронов" уничтожит невидимая российская "мухобойка"
22.02.2017
"Ратники" идут
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 00:49
  • 3
Военные ЦВО используют опыт борьбы с беспилотниками, полученный в Сирии
  • 10.11 00:39
  • 2
Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т совершил первый полет
  • 09.11 23:05
  • 48
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 09.11 22:05
  • 171
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 19:43
  • 1
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 09.11 19:11
  • 66
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 09.11 17:50
  • 15
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 09.11 17:45
  • 1
За горизонт событий: создать новый противоракетный экран РФ планируется к 2030-му
  • 09.11 16:52
  • 1
В США теперь пытаются раскачать ситуацию в Приднестровье
  • 09.11 16:46
  • 1
Полковник рассказал о «неприятном сюрпризе» для США от России
  • 09.11 16:16
  • 4
Беларусь рассчитывает в 2022 году получить эскадрилью вертолетов Ми-35П
  • 09.11 16:06
  • 1071
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.11 16:04
  • 7
Для строящегося корабля "Митрофан Москаленко" готовят инфраструктуру в Севастополе
  • 09.11 16:02
  • 1
"Вертолеты России" планируют до 2025 года произвести и поставить более тысячи вертолетов
  • 09.11 15:47
  • 6
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия