Создан новый российский программный стек для виртуализации и хранения данных

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Подтверждена совместимость российской системы хранения данных (СХД) "Аэродиск Восток" с комплексом средств виртуализации "Брест", сообщает пресс-служба группы компаний (ГК) Astra Linux.

"Программный стек подходит для импортозамещения и позволяет создавать виртуальные сервера со средой и ресурсами для разработки, тестирования и прототипирования программного обеспечения, а также для развёртывания решений в реальных рабочих условиях", - сказано в сообщении, распространенном во вторник.

По информации пресс-службы, ранее в рамках программы технологической кооперации Ready for Astra Linux была сертифицирована система "Аэродиск A-Core", совместимая с защищенной ОС Astra Linux Special Edition, а теперь создан программно-аппаратный комплекс.

"За аппаратную составляющую стека отвечает линейка СХД "Аэродиск Восток", а за программную в части виртуализации ресурсов - ПК "Брест". Спрос на подобные предложения сейчас высок, так как в число обязательных элементов импортозамещенных ИТ-систем входят российские СХД и средства виртуализации", - сказано в пресс-релизе.

В сообщении приводятся слова генерального директора компании "Аэродиск" Вячеслава Володковича, который отметил, что более тесная интеграция решений позволит создать рабочую среду, в которой станет проще приводить ИТ-инфраструктуры заказчиков в соответствие требованиям импортозамещения. "Неважно, создаётся ли ИТ-система организации "с нуля" или проходит через перестройку - связку наших решений и развёрнутую на их основе виртуальную среду можно использовать как площадку для размещения серверных ресурсов или виртуальных рабочих мест, чтобы далее полностью перевести их на российскую операционную систему", - сказал Володкович.

Директор по продуктам ГК Astra Linux Евгений Векшин, на которого ссылается пресс-служба, отмечает, что надёжные и производительные СХД в этом плане играют важнейшую роль, позволяя размещать рабочие нагрузки, для которых критически важен высокий уровень производительности для масштабирования при оптимизации работы сервисов и приложений.

"Объединение наших возможностей также позволит разворачивать гибридные среды из локальных серверных мощностей и "облачных" вычислительных ресурсов - одна из наиболее востребованных схем трансформации ИТ-ландшафта в рамках программ импортозамещения", - отметил Векшин.

"Аэродиск Восток" - полностью отечественная разработка, предназначенная для процессоров "Эльбрус" и оснащенная всей функциональностью ПО "Аэродиск A-Core" ("умные" авто-снэпшоты, репликация, "тонкие тома", профили для приложений, файловый и блочный доступ, компрессия и дедупликация).