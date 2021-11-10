«Нужно поддержать Украину оружием и разведкой»

Какое американское вооружение и техника необходимы Киеву
Группа конгрессменов от Республиканской партии США направила письмо президенту Джо Байдену с просьбой увеличить поставки оружия на Украину. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, какого американского оружия не хватает Киеву и почему.
«В связи с недавним сосредоточением российских войск на границе с Украиной мы настоятельно призываем вашу администрацию принять незамедлительные и быстрые меры для поддержки Украины поставками оружия и разведывательных данных», - заявили конгрессмены.
В письме также отмечается, что летом администрация Байдена выделила $60 млн военной помощи Украине и якобы после этого «военная активность России возросла». Конгрессмены призвали увеличить поставки Украине летательного оружия «для сдерживания и отражения нового российского вторжения».
В свою очередь, в МИД России опровергли сообщения о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение». По его словам, это «никому не угрожает и никого не должно волновать».
В случае, если администрация США действительно будет наращивать военную помощь Украине, то есть основания предполагать, что она пойдет на «расшивку» наиболее узких мест в обороноспособности страны. Главным образом это касается Военно-воздушных сил.
Украинская боевая авиация не получала новых машин с 1991 года. В настоящее время на оснащении ВВС состоят МиГ-29, Су-27, Су-24М, Су-25 и Су-24МР, многие из которых уже в ближайшие годы должны быть списаны.
Согласно официальной позиции Минобороны Украины, воздушные силы страны должны в будущем состоять из многофункциональных воинских частей тактической авиации, вооруженных единственным типом многоцелевого истребителя поколения 4++ зарубежного производства (типа F-16 Block 70/72). Предполагается закупить около 100 боевых машин к 2035 году.
Однако это может произойти и раньше. В рамках оказания военной помощи Украины Соединенные Штаты могут предоставить Киеву первые образцы F-16 Block 70/72 уже к 2025 году. Об этом говорилось в специализированных американских оружейных изданиях. В частности, портал Defence Blog сообщал, что компания Lockheed Martin предлагала Киеву приобрести эти истребители по «льготной программе».
В американских медиа также утверждалось, что самолеты могут быть поставлены вместе с авиационными средствами поражения, а из США прибудет инструкторский состав и, соответственно, будут организованы совместные учебные центры.
Второе узкое место в обороноспособности Украины - современные средства противовоздушной обороны. Речь в данном случае идет не только о зенитных ракетных системах и комплексах, а и о средствах радиолокационной разведки, автоматизированных системах управления, средствах радиоэлектронной борьбы. Все это вооружение в подавляющем большинстве на Украине советского производства и имеет возраст не менее 30 лет.
Собственных возможностей по созданию современного зенитного ракетного вооружения у Украины нет. Поэтому вполне возможно, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО предоставят Киеву современные ЗРС/ЗРК средней и малой дальности. В частности, это мог бы быть ЗРС Patriot PAC-3. С предложением приобрести эту систему у США еще в 2018 году выступал бывший министр обороны Украины Степан Полторак. Однако дальше просьб и публичных заявлений дело пока не пошло.
В Минобороны Украины заявляли, что катера класса Island «увеличат боевые способности ВМС страны во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона». Эти катера передадут украинскому флоту уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами.
В январе 2021 года Украине были переданы 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и сопутствующее оборудование.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).
Михаил Ходаренок