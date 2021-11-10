Вертолеты NH90 остаются проблемой для вооруженных сил Франции

Французский веб-ресурс opex360.com опубликовал материал Laurent Lagneau "Le taux de disponibilité des hélicoptères NH90 Caïman reste "particulièrement inquiétant" ("Уровень боеготовности вертолетов NH90 Caiman остается "особенно тревожным"), в котором сообщается о продолжающихся проблемах с низкой технической готовностью вертолетов NHIndustries NH90 вооруженных сил Франции.

Транспортный вертолет NHIndustries NH90 TTH Caïman армейской авиации сухопутных войск Франции в Мали (с) сухопутные войска Франции

Министерство вооружённых сил Франции с 2020 года не публикует информацию об эксплуатационной готовности вооружения, используемого французскими вооруженными силами, однако данные сведения напрямую сообщаются французским парламентариям по почте. По крайней мере, тем, кто в таких сведениях нуждается, как депутат Франсуа Корню-Жантиль, специальный докладчик по вопросам бюджетного финансирования оборонных операций Комиссии по финансам Национального Собрания Франции.

Например, последние цифры относительно уровня технической готовности вертолётов были опубликованы французским оборонным ведомством в 2019 году. С тех пор ведется реформа системы поддержания технической готовности авиационной техники (МСО), включающая создание соответствующего единого ответственного специального управления (DMAé) и предоставление "вертикальных" контрактов единственным поставщикам.

В настоящее время MCO вертолётов NH90 Caïman, находящихся на вооружении армейской авиации сухопутных войск Франции и авиации ВМС Франции (версия вертолета NFH), осущнствляется на основе контракта FOS NH-90 через агентство НАТО NAHEMA. Срок его действия истекает в 2022 году.

В 2018 году уровень боеготовности транспортных вертолетов NH90 TTH французской армейской авиации составлял 30,4%, а у морских вертолетов NH90 NFH этот показатель составлял 35,5%.

Два года спустя в интервью специализированному журналу "Air Fan" тогдашний командующий авиацией ВМС Франции контр-адмирал Гийом Гуте сообщил, что из 24 вертолётов NH90 NFH, находящихся на тот момент в наличии, "50% постоянно не использовалось поскольку нуждались либо в ремонте, либо в серьезных формах технического обслуживания". Однако он также указал, что новый план технического обслуживания вертолетов, который предусматривал осуществление серьезных форм обслуживания после 900 часов налёта (вместо изначальных 600 часов), позволит сократить до "22% неиспользуемый парк" в течение шести лет.

Тогдашний начальник штаба (командующий) ВМС Франции адмирал Кристоф Празук неоднократно публично жаловался на недостаточный уровень боеготовности вертолётов NH90 NFH, стоимость их обслуживания и "большое количество времени, необходимого для обслуживания", то есть "более чем 30 часов сервисных работ на 1 летный час". И всё это по причине "проблем технического характера" и "коррозии".

В настоящее время уровень боеготовности 84 вертолётов NH90, находящихся на данный момент в эксплуатации в вооруженных силах Франции (57 ‒ в армейской авиации и 27 ‒ в морской авиации) до сих пор недостаточен. На это указал Корню-Жантиль в своём докладе по анализу законопроекта об ассигнованиях Франции на оборону на 2022 год.

Затрагивая тему вертолётов NH90, депутат отметил, что "расходы на них резко возрастут, в размере до 112,9 млн евро (увеличение на 491%), с целью финансирования предоставления услуг по обслуживанию вертолетов, дополнительных улучшений системы технической поддержки и нужд, связанных с экономическим ростом. Расходы на оплату кредитов [по данной программе] в равной степени увеличатся по сравнению с 2021 годом, достигнув 273,8 млн евро (увеличение на 17%), к этому следует прибавить 9,9 млн евро с учётом инфраструктуры".

Вместе с тем, как продолжал Корню-Жантиль, "программа вертолётов NH90 оказывает большое влияние на бюджетное финансирование обороны, как подтверждает график выплат [1,25 млрд евро, остающихся к оплате]". Соответственно, как он считает, "всегда следует убеждаться в том, что оборудование полностью удовлетворяет критериям боеготовности, чтобы иметь возможность использовать его в тех или иных действиях", хотя в данный момент этого нет.

"Хотя самые старые вертолеты [NH90] находятся в эксплуатации уже почти десятилетие, средний возраст парка составляет пять лет для версии TTH и семь лет для версии NFH. В то же время уровень боеготовности вертолётов NH90 вызывает особое беспокойство", - полагает парламентарий.

"В действительности проблемы, связанные с боеготовностью и техническим обслуживанием, характерны не только для Франции, но и все страны-партнёры программы сталкиваются со схожими трудностями. Расходы, тем не менее, должны быть обоснованными", - настаивает Корню-Жантиль.

Действительно, вертолёты NH90, находящиеся в эксплуатации в составе вооруженных сил других стран, также испытывают трудности. Это касается австралийских ВМС, которые, как сообщается, планируют заменить вертолеты этого типа, приобретенные в 2000-е годы (MRH-90 Taipan), на американские морские вертолёты MH-60R Seahawk. Или даже "Воздушного компонента" вооруженных сил Бельгии, который в 2020 году решил постепенно списать свои четыре транспортных вертолета TTH.

"Меры, принятые в отношении версии TTH NH90, связаны с ограниченным объемом ее производства из-за слабой промышленной поддержки [которая грозит еще более сократиться в ближайшие годы], неоходимости дорогостоящей модернизации и нехватки личного состава. Министерство обороны сделало выбор в пользу уделения приоритетного внимания вертолётам версии NFH, которые в своей морской роли должны увеличить эффективность фрегатов и в то же время обеспечить выполнение задач поиска и спасения", - заявило министерство обороны Бельгии.