Генерал Стружик о кризисе на границе с Белоруссией: НАТО следует прислать дополнительные силы (Gazeta Wyborcza, Польша)

Польский генерал, обсуждая ситуацию с мигрантами на границе, ратует за использование средств НАТО. Он уверен, что нужны шаги по сдерживанию России и Белоруссии, и предлагает самолетам альянса хотя бы демонстративно полетать над Польшей. Однако, по его словам, Путин и Лукашенко уже добились своей цели и дестабилизировали ситуацию в ЕС.

Интервью с генералом Ярославом Стружиком (Jarosław Stróżyk) - экс-заместителем главы Управления разведки Международного военного штаба НАТО, бывшим военным атташе в Вашингтоне.

Gazeta Wyborcza: Польша - член Североатлантического альянса. Что тому следует предпринять в контексте провокаций режима Александра Лукашенко, использующего иммигрантов на границе Польше и Литвы? Минск активизирует свои действия.

Ярослав Стружик: Штаб-квартира НАТО осуждает в своих заявлениях действия Лукашенко, но нам недостает реальной поддержки. Она могла бы заключаться в использовании разведывательных средств, которыми располагает в Европе Альянс. Можно выделить несколько вертолетов для помощи у границы, использовать современную систему наблюдения с воздуха AGS или отправить следить за ситуацией на восточном фланге НАТО самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Мне также не хватает совместных заявлений польских политиков и представителей Альянса, то есть вывода дискуссии о кризисе на международный уровень, не только в рамках НАТО, но и ЕС.

- Председатель партии "Гражданская платформа" (PO) Дональд Туск (Donald Tusk) и другие представители оппозиции призвали запустить Четвертую статью Вашингтонского договора. Она имеет довольно расплывчатое содержание: "Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из сторон окажутся под угрозой". Что ее использование означает в практическом смысле?

- Консультации в рамках НАТО начать, несомненно, следует. Это бы позволило обрести готовность к действиям в случае эскалации конфликта. Речь идет, например, о том, чтобы оперативное командование получило приказ предпринять конкретные шаги. При возникновении экстремальной ситуации это ускорит путь к запуску Пятой статьи (она гласит, что в случае нападения на одного из членов Альянса другие должны прийти ему на помощь).

Использование Четвертой статьи означает постоянное проведение консультаций, благодаря которым все государства, входящие в НАТО, будут в текущем режиме получать информацию о происходящем на нашей границе. Совещания должны проводиться даже не еженедельно, а ежедневно.

Мне не хватает четкого заявления на тему миграционного кризиса. Коалиционные действия всегда более эффективны, чем самостоятельные операции. Это бы стало действенным элементом стратегии не запугивания, а сдерживания, к сторонникам которой я принадлежу.

- Вы имеете в виду переброску в нашу страну дополнительного натовского контингента, например, очередных батальонов на носящие постоянный характер учения?

- Да, это элемент сдерживания. Именно такой метод Альянс использовал после нападения России на Украину в 2014 году: он отправил дополнительные силы на восточный фланг, в Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Последние события показали, что пришло время это сделать. Впрочем, можно хотя бы обратиться к такому средству, как демонстративные пролеты натовских самолетов над Польшей.

- Могут ли Лукашенко и стоящий за ним Путин довести дело до инцидентов с огнестрельным оружием или даже до локального вооруженного конфликта?

- Инциденты возможны, это элемент провокационных действий, но перспектив реального столкновения я не вижу. Каждый соотносит свои желания с потенциалом, а НАТО и страны Запада сильнее России и Белоруссии, причем не только в военном плане. Кроме того, Путину не нужен открытый конфликт, он специализируется на долгосрочной дестабилизации.

Впрочем, Минск и Москва добились своей цели. Провоцируя гуманитарный кризис, они дестабилизируют ситуацию в Польше, что ведет к обострению и без того напряженных отношений нашего руководства с Евросоюзом. В связи с этим нам нужны жесткие шаги прежде всего в отношении Путина, а их можно предпринять только в сотрудничестве с партнерами по ЕС и НАТО.

- А, может быть, кризис на границе с Белоруссией - это лишь прикрытие для нового нападения Путина на Украину? Западные разведывательные службы сообщают о стягивании российских войск к украинской границе.

- Путину не нужно прикрытие, чтобы делать там все, что он хочет. Президент США Джо Байден говорил, что Украина могла бы стать членом НАТО. Кремль хочет доказать, что это нестабильное государство, а поэтому перспективы его членства в Альянсе иллюзорны. Послание Путина звучит предельно ясно: если вы хотите чего-то добиться в этой части мира, вам нужно говорить со мной, ведь однополярного мира, живущего под диктовку Америки, не существует.

Роман Имельский (Roman Imielski)