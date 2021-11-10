Российская военная база в Таджикистане получила новые радиостанции

Цифровые портативные радиостанции шестого поколения "Азарт-П1" сменили устройства более ранних модификаций на российской военной базе в Таджикистане

Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). "Более двух тысяч современных радиостанций "Азарт-П1" получили войска ЦВО с начала года. Новые средства связи пришли на замену радиостанций более ранних модификаций, стоявших на вооружении подразделений общевойсковых объединений и воинских частей в Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Самарской и Оренбургской областей, а также российской военной базы в Таджикистане", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Ранее на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением. И новая радиостанция - как нельзя кстати.

Р-187-П1 "Азарт" относится к классу программно-определяемых радиостанций (SDR). Внедренные в ней ноу-хау позволяют организовать подсистему радиосвязи тактического звена управления и обеспечить помехозащищенный обмен информацией в любых условиях, в том числе при радиоэлектронном противодействии противника.

Уникальным программно-техническим решением является режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20000 скачков в секунду. В этом режиме исключается любая возможность технического подавления связи или перехвата/пеленгации сигнала, что обеспечивает высокую защищенность передаваемой информации и устойчивость системы связи. То есть разговоры по "Азарту" невозможно ни запеленговать, ни прослушать, ни заглушить.

Применяемая в радиостанции SDR-платформа позволяет гарантировать возможность организации радиосвязи с радиостанциями различных поколений, работающими с разными протоколами и диапазонами частот. В отечественных вооруженных силах более 60 видов различных цифровых и аналоговых радиосредств, которые не способны взаимодействовать друг с другом без определенных проблем. Радиостанция "Азарт" совместима с радиосредствами всех типов и поколений, используемых в войсках.

В радиостанции реализована одновременная поддержка спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS с возможностью определения координат местоположения абонента и обмена данными в автоматическом или ручном режиме. Использование радиостанции в режиме ретранслятора позволяет многократно увеличить дальность связи. А при использовании возимой радиостанции унифицированного ряда "Азарт" возможно создание комплексной системы связи тактического подразделения с дальностью радиообмена не менее 500 км.

201-я российская военная база в Таджикистане - наиболее крупный военный объект России за ее пределами, входит в состав ЦВО. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Сергей Птичкин