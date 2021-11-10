Реализация проекта замены четырех ДЭПЛ класса "Валрус" ВМС Нидерландов затягивается

ЦАМТО, 9 ноября. Проект замены четырех ДЭПЛ класса "Валрус" (Walrus) ВМС Нидерландов, вероятно, займет больше времени, чем ожидалось, поскольку переговоры Минобороны Нидерландов с тремя судостроительными верфями затягиваются.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление министра обороны Хенка Кемпа парламенту, голландское оборонное ведомство запросило у Naval Group (Франция), Saab Kockums (Швеция) и ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS, Германия) дополнительную информацию для более полного анализа представленных проектов.

Начало второго раунда переговоров для дальнейшего изучения концепций и того, соответствуют ли заявки требованиям Минобороны Нидерландов, было перенесено с сентября на декабрь. Соответственно, подписание контракта в конце 2022 года, как это было запланировано ранее, уже невозможно.

Министерство обороны Нидерландов в декабре 2019 года сократило число компаний-претендентов на поставку новых неатомных подводных лодок. Испанская компания Navantia была исключена из числа участников конкурса. В проекте продолжили участие три вышеназванные компании.

В рамках программы Минобороны Нидерландов намерено приобрести четыре малошумные НАПЛ, способные выполнять задачи на большом удалении от базы. На следующем этапе конкурса предложения претендентов будут оцениваться по таким критериям, как лучший проект по лучшей цене, уровень рисков, соответствие интересам национальной безопасности Нидерландов и стратегическая автономность.

Министерство обороны подчеркнуло важность привлечения к проекту голландского "кластера судостроения, включая малые и средние предприятия". Как отмечается, задействование их в цепочке поставщиков позволит повысить компетентность голландских производителей в данной сфере.

Шведская Saab в своем пресс-релизе от 13 декабря 2019 года сообщила, что совместно с голландской Damen Shipyards разработала на основе проектов перспективной шведской НАПЛ A26 и ранее поставленных ВМС Австралии ДЭПЛ класса "Коллинз" вариант для замены ДЭПЛ класса "Валрус".

Naval Group заключила соглашение о сотрудничестве с голландской компанией Royal IHC и намерена предложить вариант НАПЛ класса "Барракуда".

TKMS предлагает подлодку U212CD, которая уже находится в стадии разработки для оснащения ВМС Германии и Норвегии. В проекте принимают участие голландские компании TNO, Marin и NLR.

По информации МО Нидерландов, срок эксплуатации ДЭПЛ класса "Валрус", принятых на вооружение в 1990-х гг., истечет примерно через 10 лет. Оценочная стоимость программы их замены составляет 2,5 млрд. евро (около 2,9 млрд. долл.). Финансирование поставки планируется осуществить в течение 2019-2034 гг.

Изначально Министерство обороны Нидерландов планировало определить победителя тендера к концу 2021 года, заключить контракт с одной из трех конкурирующих компаний в 2022 году и провести замену ДЭПЛ класса "Валрус" в 2028-2031 гг. Однако оценка предложений затянулась.

В настоящее время рабочая группа изучает возможность продления срока эксплуатации подводных лодок типа "Валрус" с учетом финансовых и операционных рисков. Минобороны намерено проинформировать парламент о результатах данного исследования весной следующего года.

Новые подводные лодки предназначены для защиты торгового флота и боевых кораблей ВМС Нидерландов, морских линий сообщения, объектов морской инфраструктуры, обнаружения и уничтожения надводных и подводных кораблей противника, высадки и эвакуации групп ССО, а также ведения разведки. НАТО также заинтересовано в реализации проекта закупки для ВМС Нидерландов четырех новых НАПЛ, которые могут использоваться альянсом в случае вооруженных конфликтов.