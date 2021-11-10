Сербия приобретет два военно-транспортных самолета C-295MW

ЦАМТО, 9 ноября. Министр обороны Сербии Небойша Стефанович 4 ноября посетил Мадрид, где провел переговоры со своим испанским коллегой Маргаритой Роблес.

Как сообщает Scramble.nl, основной темой беседы стало развитие сотрудничества двух стран в сфере обороны, в частности, в сфере военной промышленности.

По итогам встречи Н.Стефанович подписал письмо о намерениях, в котором декларирована закупка двух военно-транспортных самолетов C-295MW компании Airbus Defence and Space, а также обязательство Испании оказывать поддержку и помощь при закупке вооружений.

О возможном приобретении самолетов C-295MW было предварительно объявлено 11 октября 2021 года в рамках 10-й юбилейной выставки вооружений Partner 2021 в Белграде. Тогда же министр обороны Сербии заявил о возможной закупке неназваного количества вертолетов H-145M.

Как сообщает сербский ресурс Tangosix.rs, процедура приобретения транспортных самолетов только началась и будущее соглашение будет структурировано по принципу "G-to-G" ("правительство-правительство"). На выставке Partner 2021 был подписан только меморандум о сотрудничестве по данной программе.