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Российская газета

В Крыму открыли первый призывной пункт нового поколения

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Источник изображения: Алексей Вакуленко/ РГ

В Саках открыли новое здание пункта для армейского призыва жителей города и Сакского района. Он оснащен современной системой воинского учета и комплексами психодиагностического обследования призывников. Компьютеры врачей подключены к электронной системе регистрации пациентов "Промед".

Как сообщили в Военном комиссариате РК, Крым первым из всех субъектов РФ начал цифровизацию военкоматов. Переход к современному облику призван более оперативно и удобно проводить призывную кампанию и мероприятия, связанные с мобилизационными резервами.

Военный комиссар Крыма Юрий Лымарь рассказал "РГ", что модернизированный призывной пункт в Саках стал первым в Крыму, открытым в рамках исполнения поручения министра обороны России Сергея Шойгу привести военкоматы к новому облику.

- Совершенно новое помещение, современный ремонт, - подчеркнул он. - Качество обслуживания и отбора военнослужащих по призыву улучшается. Условия работы призывной комиссии стали комфортнее. Спасибо министру обороны, что он обратил на это внимание, и руководству Крыма, что откликнулись на предложение министра. Сейчас республика закупает нам оргтехнику и мебель для всех районных военных комиссариатов. Для врачей-специалистов в призывных комиссиях будет куплено 200 компьютеров. Будем стремиться к тому, чтобы все они, как в сакском призывном пункте, были подключены к единой электронной системе регистрации пациентов. В 2022 году из бюджета республики планируется направить 50 миллионов рублей на ремонт зданий и помещений районных военкоматов, в том числе призывных пунктов. Кроме того, под военный комиссариат уже выделено здание в Ялте. Запланированы средства на его ремонт.

Глава администрации Сак Александр Овдиенко сообщил, что помещения под призывной пункт предоставила Сакская центральная районная больница.

- Она же провела в них необходимый ремонт, - пояснил он. - А наша и районная администрации оснастили пункт оборудованием. На это из бюджета города и района было направлено по 250 тысяч рублей. В ближайшее время пункт дооснастят необходимой мебелью и оргтехникой.

Руководитель пункта по медицинскому освидетельствованию, врач-терапевт Михаил Твардовский рассказал "РГ", что пункт работает с 1 октября.

- Здесь другая система прохождения медкомиссии, - говорит он. - В предыдущем она была "цепочечная", когда призывники перемещались из кабинета в кабинет и некоторым из них, поскольку не все здоровы, это доставляло дискомфорт, создавало очередь. Здесь же общий коридор, и если врач свободен, призывник может спокойно пройти осмотр у необходимых специалистов, завершив обход в зале заседания призывной комиссии.

По словам Твардовского, с начала октября через пункт прошли около 60 призывников. Оценивая их состояние здоровья, врач отметил, что немало юношей с различными незначительными заболеваниями, которые не приводят к инвалидизации, травмам и дальнейшим проблемам со здоровьем.

- Встречаются проблемы с позвоночником, плоскостопие, проблемы с весом - как дефицит, так и ожирение, - пояснил он. - Стараемся эти проблемы решать: направляем призывников в лечебные учреждения для планового лечения. В этом случае им предоставляют однократную отсрочку на шесть месяцев.

Кабинеты врачей в пункте оборудованы компьютерами и подключены к электронной системе регистрации пациентов "Промед".

- Это позволяет нам направлять призывников на дополнительное обследование, консультации врачей-специалистов и в Сакской районной больнице, и в республиканских клиниках. Если доктор видит, что призывник нуждается в дополнительном обследовании, он сразу же на месте записывает его на определенное время к необходимому специалисту в определенном медучреждении.

Между тем

До декабря 2021 года Генштаб совместно с руководством российских регионов должен разработать программу внедрения цифровых технологий в деятельность военкоматов, а с 2022 года приступить к ее реализации. Такую задачу в августе этого года поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В связи с этим важнейшей задачей он назвал внедрение современных цифровых технологий в военкоматах, призвав подчиненных из этого не делать кампанейщину.


Алексей Вакуленко (Саки)

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