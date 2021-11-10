Советский фильм Минюст внес в список экстремистских материалов

В перечень вошел фильм 1973 года «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов».

Советский пропагандистский фильм фильм 1973 года «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» внесен Министерством юстиции РФ в список экстремистских материалов, сообщается на сайте ведомства.

«Цели и деяния сионистов», представляющая собой черно-белый фильм продолжительностью от 1 часа 28 минут 01 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд, который начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: «В этом фильме изложены факты...».

Решение о запрете картины было принято Сыктывкарским городским судом в июле этого года. Она стала 5218-м материалом, признанным в России экстремистским.

Фильм был выпущен в 1973 году Центральной киностудией документальных фильмов, но считается псевдодокументальным.

В нем отражена преобладавшая в то время в идеологии СССР антисионистская точка зрения. В широком прокате картина не демонстрировалась. Однако ее цифровая копия есть в Интернете, говорит ТАСС.