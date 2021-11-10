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Шойгу: пик пандемии не отразился на результативности боевой подготовки ВС РФ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Сложная эпидемическая обстановка не сказалась на результативности боевой подготовки Вооруженных сил РФ, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

"Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в учебном году сохранялась высокая интенсивность боевой подготовки войск", - сказал он, отметив, что в течение периода обучения было проведено более 18 тысяч основных мероприятий, в том числе 7,5 тысяч учений и штабных тренировок.

Главными из них стали стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

Министр сообщил, что за высокие показатели боевой учебы, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, надлежащее состояние вооружения и военной техники около 400 подразделений представлены к присвоению почетного наименования "ударное".

Глава военного ведомства поставил задачу завершить до 25 ноября все мероприятия подготовительного периода.

"В текущем месяце необходимо подвести итоги и завершить планирование подготовки войск. Важно качественно организовать сборы и инструкторско-методические занятия, продолжить обучение резервистов в военных округах и Воздушно-десантных войсках", - сказал Шойгу.

Министр также довел до собравшихся итоги совещания президента РФ с руководством военного ведомства и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Верховный главнокомандующий в целом одобрил представленные министерством обороны и руководителями предприятий ОПК предложения по повышению боевых возможностей армии и флота, уровня их оснащенности современным вооружением", - отметил Шойгу, добавив, что по всем рассмотренным вопросам даны необходимые поручения.

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