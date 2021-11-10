Войти
Российская газета

Daily Express: Россия показала сокрушительную военную мощь в Черном море

198
0
0
Источник изображения: Константин Михальчевский/РИА Новости

Серия учений в Черном море демонстрирует сокрушительную мощь вооруженных сил России. Особенно очевидной она становится из-за присутствия в данной зоне двух кораблей ВМС США, сообщает Daily Express.

В настоящее время в черноморской акватории находятся корабли Шестого флота Соединенных Штатов - флагманский Mount Whitney и эсминец Porter, несущий управляемые ракеты. Командование ВМС США заявило, что два судна направлены для проведения совместных операций с союзниками по НАТО и региональными партнерами.

Оба корабля находятся под пристальным наблюдением подразделений Черноморского флота. Кроме того, отмечает издание, МРК "Ейск" и "Касимов" в составе поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение субмарины условного противника. Ее роль выполнила одна из подлодок ЧФ. Боевые суда поддерживал противолодочный вертолет Ка-27М.

В ходе этих учений экипажи на основе разведывательных данных из разных источников выследили и атаковали подводную цель, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение. Также, корабли осуществили зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках тренировки по противовоздушной обороне.


Тимур Алимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Ка-27М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
07.07.2021
Военные провели учения с С-400 на юге России на фоне маневров Sea Breeze
29.06.2021
Российские военные отслеживают действия иностранных военных кораблей в Черном море на учении Sea Breeze
24.06.2020
Российский флот поставил барьер перед учениями НАТО на Черном море
25.12.2019
Три года не был: американский эсминец зашел в порт Одессы
04.09.2015
США решили диктовать правила в Черном море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 00:49
  • 3
Военные ЦВО используют опыт борьбы с беспилотниками, полученный в Сирии
  • 10.11 00:39
  • 2
Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т совершил первый полет
  • 09.11 23:05
  • 48
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 09.11 22:05
  • 171
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 19:43
  • 1
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 09.11 19:11
  • 66
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 09.11 17:50
  • 15
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 09.11 17:45
  • 1
За горизонт событий: создать новый противоракетный экран РФ планируется к 2030-му
  • 09.11 16:52
  • 1
В США теперь пытаются раскачать ситуацию в Приднестровье
  • 09.11 16:46
  • 1
Полковник рассказал о «неприятном сюрпризе» для США от России
  • 09.11 16:16
  • 4
Беларусь рассчитывает в 2022 году получить эскадрилью вертолетов Ми-35П
  • 09.11 16:06
  • 1071
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.11 16:04
  • 7
Для строящегося корабля "Митрофан Москаленко" готовят инфраструктуру в Севастополе
  • 09.11 16:02
  • 1
"Вертолеты России" планируют до 2025 года произвести и поставить более тысячи вертолетов
  • 09.11 15:47
  • 6
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия