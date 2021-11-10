Войти
ТАСС

Шойгу: модернизация подводного крейсера "Иркутск" продлит срок его службы на 10 лет

236
0
0
АПЛ К-132 "Иркутск"
АПЛ К-132 "Иркутск".
Источник изображения: oosif.ru

По словам министра обороны, корабль планируется оснастить новейшим ракетным, торпедным и радиотехническим вооружением, а также современными средствами связи

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Срок службы многоцелевого атомного подводного крейсера "Иркутск" проекта 949А "Антей" Тихоокеанского флота после его ремонта и модернизации на дальневосточном заводе "Звезда" продлится минимум на 10 лет. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

"Модернизация крейсера позволит продлить срок его эксплуатации минимум на 10 лет и расширить боевые возможности Тихоокеанского флота", - сказал он.

По словам министра, корабль планируется оснастить новейшим ракетным, торпедным и радиотехническим вооружением, а также современными средствами связи, что существенно повысит его боевую эффективность.

В ходе селекторного совещания были рассмотрены проблемные вопросы, связанные с введением корабля в строй, в том числе сроки его испытаний после ремонта и модернизации на дальневосточном заводе "Звезда".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-132 Иркутск
Компании
Звезда ДЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
949А Антей
ТОФ
Похожие новости
10.11.2021
Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
10.12.2019
Больше ракет: Минобороны хочет перевооружить ВМФ России
11.11.2019
Модернизируемые для ТОФ БПК "Маршал Шапошников" и АПЛ "Иркутск" в перспективе получат гиперзвуковые ракеты "Циркон"
11.11.2019
Модернизированные АПЛ "Иркутск" и БПК "Маршал Шапошников" получат "Цирконы"
11.11.2019
"Маршал Шапошников" и "Иркутск" вооружат гиперзвуковыми ракетами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 00:49
  • 3
Военные ЦВО используют опыт борьбы с беспилотниками, полученный в Сирии
  • 10.11 00:39
  • 2
Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т совершил первый полет
  • 09.11 23:05
  • 48
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 09.11 22:05
  • 171
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 19:43
  • 1
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 09.11 19:11
  • 66
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 09.11 17:50
  • 15
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 09.11 17:45
  • 1
За горизонт событий: создать новый противоракетный экран РФ планируется к 2030-му
  • 09.11 16:52
  • 1
В США теперь пытаются раскачать ситуацию в Приднестровье
  • 09.11 16:46
  • 1
Полковник рассказал о «неприятном сюрпризе» для США от России
  • 09.11 16:16
  • 4
Беларусь рассчитывает в 2022 году получить эскадрилью вертолетов Ми-35П
  • 09.11 16:06
  • 1071
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.11 16:04
  • 7
Для строящегося корабля "Митрофан Москаленко" готовят инфраструктуру в Севастополе
  • 09.11 16:02
  • 1
"Вертолеты России" планируют до 2025 года произвести и поставить более тысячи вертолетов
  • 09.11 15:47
  • 6
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия