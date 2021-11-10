ВВС Греции могут приобрести списанные британские истребители EF-2000 "Тайфун" первого транша

ЦАМТО, 9 ноября. Военно-воздушные силы Греции рассматривают возможность приобретения 30 бывших в эксплуатации истребителей EF-2000 "Тайфун" из наличия ВВС Великобритании.

Как сообщает ресурс Aerotime.aero со ссылкой на министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса, британские "Тайфуны" должны быть выведены из эксплуатации в 2025 году. Таким образом, представляется "прекрасная" возможность для ВВС Греции списать 18 устаревших F-4E "Фантом-2", которые эксплуатируются в настоящее время.

Ранее сообщалось, что истребители EF-2000 "Тайфун" первого транша ВВС Великобритании, как ожидается, будут выведены из эксплуатации в 2025 году со средним налетом 2545 часа или 42% выработки летного ресурса.

Вариант EF-2000 "Тайфун" Транш.1 – самый "старший" из четырех разработанных версий – ограничен использованием ракет класса "воздух-воздух" и имеет очень ограниченные возможности по борьбе с наземными целями.