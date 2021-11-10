Главком ВМФ отметил вклад корабелов "Адмиралтейских верфей" в отечественное кораблестроение

ЦАМТО, 9 ноября. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов отметил вклад корабелов "Адмиралтейских верфей" в отечественное кораблестроение в связи с 317-летием этого старейшего судостроительного предприятия, которое отмечается в ноябре.

Адмирал Николай Евменов, в частности, подчеркнул, что "сложившиеся на протяжении более чем трех веков уникальные традиции, позволяют сегодня "Адмиралтейским верфям" идти в авангарде отечественного неатомного подводного кораблестроения. Мастерство адмиралтейцев позволяет с опережением сроков строить для ВМФ России серии дизель-электрических подводных лодок, обладающих превосходными уникальными характеристиками. Одним из направлений работы "Адмиралтейских верфей" является и строительство ледокольных кораблей для нашего ВМФ".

АО "Адмиралтейские верфи" были основаны 5 ноября 1704 года по Указу Петра I. За эти годы на предприятии построено без малого 3000 кораблей и судов различного класса и назначения. На протяжении более трех столетий АО "Адмиралтейские верфи" считается "полигоном" для строительства кораблей и судов нового типа. Инженерами и мастерами завода в разные годы были созданы корабли, ставшие ключевыми в истории российского флота – это легендарный крейсер "Аврора", первый в мире атомный ледокол "Ленин", уникальный корабль командно-измерительного комплекса "Маршал Крылов". Сегодня адмиралтейцы не только с честью продолжают, но и развивают лучшие профессиональные традиции своих предшественников. АО "Адмиралтейские верфи" остаются одним из лидеров отечественного судостроения и признанным центром неатомного подводного кораблестроения России. Корабли, построенные на верфях, входят в состав военных и гражданских флотов России и многих зарубежных государств.

В настоящее время предприятие успешно строит две серии подводных лодок для ВМФ РФ. Большое внимание завод уделяет развитию надводной программы. В постройке одновременно находятся три проекта: патрульные корабли ледового класса, серия больших морозильных рыболовных траулеров и ледостойкая самодвижущаяся платформа.

"До 2024 года будет полностью построена и войдет в состав Тихоокеанского флота серия из 6 дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3. В настоящее время продолжается строительство этой серии на заводе "Адмиралтейские верфи", который входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Причем, строительство каждой подводной лодки идет с опережением графика" – сообщил ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы подводного кораблестроения.

"Пополнение подводных сил Тихоокеанского флота серией из 6 единиц подводных лодок проекта 636.3, – это часть реализуемой сегодня Министерством обороны РФ и Главным командованием ВМФ программы по оснащению подводной, надводной, воздушной и береговой составляющих Тихоокеанского флота. Безусловно, что тихоокеанцы смогут еще более эффективно выполнять поставленные задачи в своей операционной зоне ответственности и в дальней океанской зоне", – цитирует адмирала Николая Евменова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.