Радиостанции «Азарт-П1» засекретят связь на российской военной базе в Таджикистане

Цифровые портативные радиостанции шестого поколения «Азарт-П1» появились на российской военной базе в Таджикистане.

Об этом сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

«Более 2 тыс. современных радиостанций «Азарт-П1» получили войска ЦВО с начала года. Новые средства связи пришли на замену радиостанций более ранних модификаций, стоявших на вооружении подразделений общевойсковых объединений и воинских частей в Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Самарской и Оренбургской областей, а также российской военной базы в Таджикистане», - сказали в пресс-службе округа.

Портативные радиостанции «Азарт-П1» предназначены для засекреченной связи тактического звена.

Они обеспечены помехоразведзащищенностью и способны работать в диапазоне от -50 до +50 градусов, а также сопрягаться с другими радиостанциями, работающими на любых стандартах связи.

Возможности устройства также позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами, вести прием модулированных сигналов, принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, определять координаты с помощью «Глонасс».

Дальность действия - до 4 км, уточнили в ЦВО.