Российский робот "Маркер" может ехать без заправки до 60 часов

Российский экспериментальный боевой робот "Маркер" доказал, что может без остановок на заправку топливом патрулировать местность в течение двух с половиной суток.

Колесная платформа 3х3 тестировалась на заводском полигоне.

Как сообщил РИА Новости главный конструктор НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов, робот двигался по заранее определенному маршруту при разном освещении и погодных условиях. Испытатели "гоняли" машину десять часов.

"Оставшегося после эксперимента запаса топлива хватило бы еще на 50 часов движения, что является одним из лучших показателей автономности в мире", - заявил конструктор.

Низкий показатель расхода - три литра дизельного топлива на 100 километров обеспечивает гибридная силовая установка и электродвигатель, добавляющий еще один час движения на аккумуляторах.

Отметим, что ранее робот "Маркер" приступил к экспериментальному патрулированию космодрома "Восточный". Роботизированная платформа, весом около трех тонн, может быть носителем пулеметного и ракетного вооружения, а также применяться для запуска воздушных дронов.

Николай Грищенко