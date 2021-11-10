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Российская газета

Первый полет модернизированного Ка-226Т сняли на видео

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Ростех опубликовал видео первого полета глубоко модернизированного вертолета Ка-226Т. Это первая российская винтокрылая машина, чья конструкторская документация была полностью цифровой, отметили в корпорации.

Испытания Ка-226Т проходят в Национальном центре вертолетостроения "Миль и Камов". Машину в статике показали на МАКС-2021, ее международная премьера пройдет в ОАЭ, на салоне Dubai Airshow 2021, который откроется 14 ноября.

Главная особенность нового вертолета - адаптация к полетам в высокогорье, на это намекает и рабочее название машины "Альпинист". Новый планер имеет улучшенные аэродинамические характеристики, фюзеляж изготовлен из современных легких материалов. Ка-226Т получил новые колонку несущего винта, лопасти и главный редуктор, установлена защищенная от ударов и аварий топливная система.

Вертолет оснащен современным комплексом пилотажно-навигационного оборудования, опционально может быть установлена кислородная система для высотных полетов. Соосная схема винтов обеспечивает хорошую управляемость в разреженном воздухе, высокую скороподъемность, возможность работы с площадок, расположенных на большой высоте, отметили в Ростехе. Также вертолет приспособлен для полетов над морем и может садиться на палубу даже небольших судов.


Антон Валагин

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