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Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Беломорскую ВМБ для продолжения испытаний корабельного вооружения

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Фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350
Фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

ЦАМТО, 9 ноября. Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" совершил переход из главной базы Северного флота – Североморска на Кольском полуострове – в город Северодвинск на Белом море для продолжения программы испытаний современного вооружения морского базирования.

На переходе морем экипаж корабля совершенствовал военно-морскую подготовку и готовился к выполнению предстоящих задач.

В конце октября фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море отработал зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям новым комплексом "Полимент-Редут". Также экипаж корабля провел совместные тренировки с личным составом отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка, обеспечив ночные полеты вертолетов Ка-27 на палубу фрегата во время стоянки в Кольском заливе.

Справочно:

Фрегат первого ранга "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" является головным кораблем проекта 22350. Это первый боевой корабль океанской зоны, полностью спроектированный и построенный в современной России. Корабли данного проекта обладают большим модернизационным потенциалом, в том числе как носители перспективных средств оружия морского базирования.

В настоящее время в составе соединения ракетных кораблей Северного флота действуют два корабля проекта 22350: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", сообщает пресс-служба Северного флота.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
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