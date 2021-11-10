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ЦАМТО

При разработке ПГРК "Ярс" создавались принципиально новые образцы ВВСТ

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Машина дистанционного разминирования "Листва".
Машина дистанционного разминирования "Листва".
Источник изображения: wikipedia.org

ЦАМТО, 9 ноября. При разработке ПГРК "Ярс" создавались принципиально новые образцы вооружения, военной и специальной техники, существенно повышающие возможности ракетного комплекса.

В частности, для обеспечения безопасности ПГРК на маршрутах движения ракетной техники применяется новейшая машина дистанционного разминирования "Листва". Она предназначена для поиска и обезвреживания взрывных устройств.

Проведение инженерной разведки маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление обеспечивает машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ.

В перевооружаемые соединения поступают и боевые противодиверсионные машины "Тайфун-М", предназначенные для наращивания охраны и обороны ракетных комплексов, ведения разведки и борьбы с диверсионно-разведывательными формированиями. Уникальность БПДМ заключается в оснащении их комплексом беспилотных летательных аппаратов.

Если говорить об уникальных образцах спецтехники РХБЗ, то в ракетные соединения, переоснащаемые на ПГРК "Ярс", уже поступили универсальные тепловые машины УТМ-80М, предназначенные для полной специальной обработки автономных пусковых установок ракетных комплексов стратегического назначения "Ярс".

Наряду с этим, совершенствуются системы средств защиты, связи и передачи данных, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Листва
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ПГРК
Тайфун
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