При разработке ПГРК "Ярс" создавались принципиально новые образцы ВВСТ

ЦАМТО, 9 ноября. При разработке ПГРК "Ярс" создавались принципиально новые образцы вооружения, военной и специальной техники, существенно повышающие возможности ракетного комплекса.

В частности, для обеспечения безопасности ПГРК на маршрутах движения ракетной техники применяется новейшая машина дистанционного разминирования "Листва". Она предназначена для поиска и обезвреживания взрывных устройств.

Проведение инженерной разведки маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление обеспечивает машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ.

В перевооружаемые соединения поступают и боевые противодиверсионные машины "Тайфун-М", предназначенные для наращивания охраны и обороны ракетных комплексов, ведения разведки и борьбы с диверсионно-разведывательными формированиями. Уникальность БПДМ заключается в оснащении их комплексом беспилотных летательных аппаратов.

Если говорить об уникальных образцах спецтехники РХБЗ, то в ракетные соединения, переоснащаемые на ПГРК "Ярс", уже поступили универсальные тепловые машины УТМ-80М, предназначенные для полной специальной обработки автономных пусковых установок ракетных комплексов стратегического назначения "Ярс".

Наряду с этим, совершенствуются системы средств защиты, связи и передачи данных, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.