Показатель оснащенности войск ЮВО новейшими видами вооружения достиг 71 проц.

ЦАМТО, 9 ноября. Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников на брифинге рассказал об оснащении войск округа современными видами вооружения и техники.

"Сегодня показатель оснащенности войск округа новейшими видами вооружения достиг 71 проц. и является самым высоким среди военных округов", – отметил А.Дворников.

В минувшем году в соединения и воинские части округа поступило более 1,5 тыс. ед. новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, включая корабли, самолеты, вертолеты, различную бронетехнику, средства связи, радиоэлектронной борьбы и другие виды. На сегодняшний день дислоцированные на Крымском полуострове авиационные части объединения ВВС и ПВО ЮВО на 100 проц. оснащены современными самолетами оперативно-тактической авиации и вертолетами армейской авиации.

"На южных рубежах Российской Федерации, включая полуостров Крым, развернута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Она способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всем диапазоне высот и скоростей", – подчеркнул командующий войсками ЮВО.

На вооружении объединения ВВС и ПВО ЮВО состоят современные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". В настоящее время готовятся к заступлению на боевое дежурство расчеты новейших комплексов С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба Южного военного округа.