Космический корабль Crew Dragon Endeavour приводнился у берегов Флориды

Космический корабль Crew Dragon Endeavour успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида. Трансляция посадки велась на сайте NASA во вторник, 9 ноября.

The @SpaceX Crew Dragon Endeavour has splashed down off the coast of Florida at 10:33pm ET (03:33 UTC), returning the Crew-2 astronauts back to Earth after more than six months aboard the @Space_Station: pic.twitter.com/yZkjL27Cd8

— NASA (@NASA) November 9, 2021