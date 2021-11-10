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Известия.ru

Космический корабль Crew Dragon Endeavour приводнился у берегов Флориды

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Christina Horsten

Космический корабль Crew Dragon Endeavour успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида. Трансляция посадки велась на сайте NASA во вторник, 9 ноября.



Корабль под названием Endeavour сел на воду в 22:33 по времени восточного побережья США (06:33 мск 9 ноября). На его борту находятся американские астронавты миссии Crew-2 Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

Ранее в понедельник Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции (МКС). Перед тем, как взять курс на Землю, корабль совершил полный облет станции, чтобы сделать ее фотографии.

Миссия NASA SpaceX Crew-2 стартовала 23 апреля на ракете Falcon 9 из Космического центра Кеннеди во Флориде и стыковалась с космической станцией 24 апреля.

Планируется, что уже 10 ноября к МКС на корабле Crew Dragon полетит третий экипаж, в составе которого будут находиться американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Старт миссии пройдет с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

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