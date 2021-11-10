Прототип российского истребителя Checkmate доставили в ОАЭ для участия в авиашоу

За рубежом истребитель будет демонстрироваться впервые

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Прототип российского однодвигательного истребителя Checkmate на самолете Ан-124 "Руслан" доставили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для презентации на международном авиасалоне Dubai Airshow. Об этом заявили ТАСС в госкорпорации "Ростех".

"Действительно, прототип нового однодвигательного истребителя Checkmate прибыл в ОАЭ для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow. Самолет доставлен в Dubai World Central самолетом Ан-124", - сказали в госкорпорации.

Там также отметили, что за рубежом истребитель будет демонстрироваться впервые. Планируется провести ряд презентаций, как закрытых, так и с участием СМИ.

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев сообщил, что потенциальные иностранные заказчики проявляют повышенный интерес к новейшему российскому однодвигательному истребителю пятого поколения Checkmate. По его словам, новый самолет востребован на ряде рынков. В парках военно-воздушных сил многих стран, в том числе Южной Америки, существует потребность в самолетах такого класса.

На авиасалоне МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС). Однодвигательный истребитель получил название Checkmate. Планируется, что он составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в т. ч. открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Ожидается, что первый полет ЛТС совершит в 2023 году.