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Интерфакс-АВН

Расчеты С-400 "Триумф" ВВО уничтожили условного воздушного нарушителя

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Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» на боевых позициях по охране воздушного пространства Приморья
Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» на боевых позициях по охране воздушного пространства Приморья.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Хабаровск. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - В Хабаровском крае военнослужащие объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа провели тренировку по противовоздушной обороне на новых зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщает во вторник пресс-служба ВВО.

"В ходе практической части мероприятия после получения сигнала о нарушении воздушной границы самолетом условного противника расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации, расчету курса цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в завершении тренировки расчетами ЗРС были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушная цель (самолет разведчик) условного противника была уничтожена при входе в зону поражения ЗРС.

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